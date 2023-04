Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), ha obert la convocatòria per a la promoció de l’audiovisual valencià en el Marché du Film del Festival Internacional de Cinema de Cannes, que se celebrarà del 16 al 24 de maig.

Espanya este any ha estat designada com a convidada d’honor, fet que comportarà un augment del protagonisme i visibilitat per a l’audiovisual valencià en espais promocionals importants.

En esta edició, la participació de l’IVC es realitzarà amb el suport tècnic i logístic de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV), que s’encarrega de la promoció exterior de l’audiovisual valencià i dels seus professionals a través de l’oficina de promoció GloVAL. A més, l’IVC disposarà d’un espai en la zona Cinema from Spain perquè les empreses audiovisuals valencianes puguen promocionar o vendre les respectives produccions en este mercat internacional, on s’acrediten més de 12.500 professionals de 121 països i on es presenten més de 4.000 pel·lícules i projectes audiovisuals. Per altra banda, els exhibidors valencians disposaran d’un estand propi dins del mercat. L’objectiu és visibilitzar la presència de les produccions i els professionals de l’audiovisual valencià al Marché du Film, per a la qual cosa disposaran d’un espai per a reunions per a ús exclusiu dels professionals valencians.

El director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, Francesc Felipe, ha assenyalat que «l’Institut Valencià de Cultura vol estar present en el mercat cinematogràfic més important del món amb l’objectiu de donar suport als professionals i les produccions de l’audiovisual valencià». A més, ha recordat que «la nostra participació pretén que la indústria audiovisual valenciana puga estar present en els mercats i els festivals cinematogràfics nacionals i internacionals que interessen al sector audiovisual».

L’IVC publicarà en anglés una versió ampliada del catàleg «Films from VLC», en el qual figuren les produccions valencianes estrenades al llarg de 2021 i 2022 o aquelles que estiguen en procés de desenvolupament.