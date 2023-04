Davant les imminents festes de Cullera, que tindran lloc a abril, la setmana després de Pasqua, entrevistem a Noelia Escrivà, la jove presidenta de la Muixeranga de Cullera.

Quan i com es va formar la muixeranga de Cullera?

La Muixeranga de Cullera es va formar l’any 2011 gràcies a Miquel Martínez, que amb el seu empeny va ser qui va moure a un grup de gent per a fer el primer assaig al Saló Multiusos del mercat de Cullera. Actualment som 60 membres.

Com entrà a formar part de la muixeranga?

Els meus inicis varen ser d’una forma anecdòtica, per una aposta amb mon pare. Ell, Joan Escrivà, quan a penes portava un any a la Muixeranga de Cullera, ens va comunicar la seua decisió de presentar-se a les eleccions a mestre. A casa tots li diguérem que estava boig, que ell feia poc que estava al món de les muixerangues, que era una gran responsabilitat... I li vaig dir que si ell eixia elegit mestre, jo entraria a formar part de la colla. I com va ser elegit, vaig haver de complir.

Per què va decidir presentar-se a presidenta?

Va ser a febrer del 2022, després de la pandèmia, quan ens trobàrem amb alguns problemes per tornar a posar en marxa la colla, com la falta de motivació i que la gent estava molt dispersa. Aleshores, parlant un dia de la situació amb la mestra, Sandra Pérez, vam pensar donar una «espenteta» per a tornar al punt en què ho havíem deixat abans.

Què és el que més li agrada de la muixeranga?

Allò que mes m’agrada de la muixeranga és la pinya que es crea amb els companys i companyes. Si no hi ha confiança, no hi ha muixerangues.

Quines dificultats o responsabilitats troba en el seu càrrec?

La principal responsabilitat és portar a tota la gent organitzada en les actuacions i la veritat que hi ha voltes que no és gens fàcil. Forme part de la colla des de fa molts anys i la gent més major em segueix veient com una xiqueta. Que et facen cas a la primera costa un poquet. Com he dit abans, mon pare va ser un dels primers mestres de la colla i actualment forma part de la Junta Tècnica, així que quan tinc algun problema o necessite ajuda, sempre el tinc ahí. La veritat, no em puc queixar de res, som una pinya, i tots tenen ganes d’ajudar, especialment la meua junta que fa una feina espectacular.

Quina és la vostra figura més representativa?

Crec que la torreta sense desplegar sol ser una figura que sempre tenim al nostre repertori . En ella, s’estrenen les noves alçadores i els xiquets i xiquetes que pugen per primera vegada a una figura de quatre alçades.

Participeu a les festes de Cullera, en què consisteixen?

Les festes comencen la setmana després de Pasqua, on la Muixeranga de Cullera participa a mig dia a l’Eixida de Bandes el dissabte 15 i, per la nit, en la Baixada de la Verge del Castell. Es tracta d’una processó curta que va des del Mercat fins a l’església. El dilluns 17 d’abril eixim a la processó de Sant Vicent Ferrer. Al llarg de l’any participem en molts altres actes al nostre poble, especialment cal destacar les actuacions dels dies 8 i 9 d’octubre, on commemorem el dia dels valencians i de les valencianes.

I de totes les actuacions en què ha participat en estos anys, quina és la que recorda amb especial estima?

Des que sóc presidenta, l’actuació que més il·lusió m’ha fet, ha estat la Trobada de Guadassuar, ja que La Carabassota és una colla que hem vist nàixer, sempre estem de suport, tirant-nos una maneta uns als altres i tenim molt bons amics. Crec que són una part més de la nostra família muixeranguera. Va ser la seua primera trobada i ens va fer molta il·lusió que comptaren amb nosaltres per a compartir aquell dia tan especial que sempre recordarem.