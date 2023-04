Des de que vaig mentar que la competència urbana de València era Màlaga, no he parat de tindre gent propera que m’ha donat la raó. Gent que ha estat a la ciutat malagenya, o la freqüenta, i gens sospitosa de partidista. A falta d’una inspecció sobre el terreny que encara no he fet, és evident que entre Picasso i Sorolla guanya l’andalús per golejada. Per motius òbvis, però sobretot per la modernitat que representa un, front al classicisme del valencià. Si a Picasso se li uneix cognoms com Banderas, Thyssen, Pompidou, més un festival de cinema consolidat, així com un ampli consens ciutadà sobre la seua mediterreanetat física i mental, som segons. També perquè França, que considera a Picasso seu, també celebra el cinquentenari e la seua mort, ha organitzar actes d’estat en homenatge a l’autor del Gernika. En canvi, Estats Units, i en concrete la Hispanic Society of America de Nova York, en comptes de tirar un mà en l’Any Sorolla, està en plena crisi financiera que tal com són allà pot acabar de la pitjor manera. Mai tenim sort, perquè a ningú dels sorollistes d’última hora se’ls ha passat pel cap cridar a Manolo Valdés, que viu prop ca Huntington, per donar consistència a l’event, o a Santiago Calatrava, que hauria estat la millor reconcialició possible. O potser lligar a Sorolla amb Blasco Ibáñez, que damunt haguera obert alguna porta a un cert interés de Hollywood, dic jo.

Així que en comptes de reivindicar a Josep Renau, que va ser qui va encarregar a Picasso el quadre del segle XX, estem competim amb la llum i les flors de Sorolla. I ahi Google és determinant. En qualsevol cas, si algú vol apendre dels errors, no estaria malament que València començara a juntar turisme amb cultura, que com ha demostrat Màlaga dona molt més joc. Per cert, un paral·lisme tràgic, des que l’històric equip de fútbol andalús va baixar a Segona després de l’enganyifa d’un jefe, no alçat el cap, però la ciutat ha impulsat el bàsquet, les arts vives i el bon viure. Tot això amb un alcalde gens d’esquerres, però absolutament visionari pels interesos de la seua ciutat..