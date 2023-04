Les persones que acostumeu a visitar aquest espai els dilluns segur que teniu molt present que la setmana que hui comença, conclourà amb una efemèride imprescindible: 23 d’abril, Dia Internacional del Llibre. Aquesta data va configurar-se, per cert, de la mà d’un editor valencià establert a Barcelona, Vicente Clavel Andrés. Celebrada per primera vegada al nostre territori a 1926 (estem molt a prop del centenari), aquesta festivitat de la literatura manté la perseverança d’homenatjar al món de les lletres. Des de Va de Llibres! vos convidem a contagiar-vos de l’esperit lector i, aprofitant la caiguda del calendari d’enguany, expandir aquesta efemèride al llarg de tota la setmana.

Per què no començar visitant la vostra llibreria de confiança? Si enguany heu tornat a participar a «Sentim les llibreries», el gran amic invisible literari, i encara no heu rescatat el vostre «botí», no necessiteu més excuses. Saludeu al vostre llibreter de capçalera i inicieu aquests dies amb la companyia d’un nou títol. Una vegada allí, repasseu la seua programació, de segur que trobeu alguna proposta a marcar a la vostra agenda i vos convide a tornar.

Tampoc podeu passar per alt el que plantegen les Biblioteques Municipals de València. Assistir a les presentacions, conferències o tallers que proposen és sempre una bona idea, fins i tot, tal vegada ha arribat el moment d’apuntar-se a eixe club de lectura que havies vist, tenies al cap, però no havies trobat el moment… Aprofiteu, aquests nuclis literaris, estaran més vius que mai! Per exemple, els dies 19 i 20 d’abril, es durà a terme un mercat solidari de llibres que podreu trobar, dimecres, al Mercat Central i Biblioteca de Marxalenes – Joanot Martorell, i dijous, a la Biblioteca d’Arrancapins - Eduard Escalante, i la Biblioteca de Patraix – Azorín, en horari de 9:00 a 14:00.

Moltes lectores i lectors compten també amb una branca creativa, encara que, a vegades, s’amague. Una altra de les opcions que hi ha damunt la taula és llevar-li la pols a eixe relat, poemari, novel·la… i presentar-ho a algun dels premis literaris que encara tenen el termini obert, un d’ells, el «III Concurs de Microrelats’»,organitzat per les mateixes biblioteques valencianes, que finalitza el diumenge 23. Altres dels certàmens als quals podeu enviar les vostres propostes són, per exemple, els LX Premis Literaris «Ciutat de València», o la 50a edició dels «Premi Literaris d’Alberic». Animeu-vos! Qui sap com pot acabar aquest impuls?

Aquestes són algunes idees per a viure la lectura «de portes enfora», però l’article no pot acabar sense destacar el més important: llegir, llegir i llegir. Si aprofiteu els dilluns festius per a viatjar, feu-ho amb llibres, busqueu eixe espai diari per a recloure-vos a la lectura al vostre lloc favorit o, fins i tot, plantegeu una vesprada de lectura conjunta en família i gaudiu del plaer que genera rebotar els ulls per aquesta cascada de lletres negres sobre fons blanc. Qui ho ha viscut ho sap!