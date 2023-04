La sèptima edició del festival DocsValència Espai de No Ficció arriba a València entre el 5 i el 13 de maig. Durant estos dies, d'oferirà una àmplia selecció de documentals de temàtica diversa, així com presentacions especials i activitats per a tots els públics.

El documental "Domingo Domingo", dirigit per Laura García i produït per Suica Films, inaugurarà l'edició abordant les dinàmiques de la indústria agrícola a través de la història d'un agricultor que busca patentar una nova varietat de mandarina.

Per altra banda, el festival conclourà amb la presentació del curtmetratge "Maldita. A Love Song to Sarajevo", dirigit per Amaia Remírez i Raúl de la Fuente. Premiat amb el Goya a Millor Curtmetratge Documental en 2022, conta la història de Bozo Vreco, un revolucionari artista dels Balcans.

A més, el festival oferirà una selecció de projeccions especials com "Sordonora", un projecte inclusiu d'experimentació sonora, i "Ithaka. A Father. A Family. A Fight for Justice", que segueix la lluita de Julian Assange per a no ser extraditat als Estats Units.

També es projectarà "Be My Voice", que conta la història de la periodista i activista Masih Alinejad, que dona veu a milions de dones iraníes; "El Kapo", que explora la controvèrsia entorn la figura de l'anarquista valencià César Orquín Serra; el documental "Allende, mi abuelo Allende", dirigit per Marcia Tambutti Allende, que busca recuperar les memòries perdudes, i "Cantares del páramo", un relat audiovisual i musical que evoca el paisatge sonor dels artistes llauradors.

El festival retrà homenatge al director valencià Llorenç Soler, un dels precursors del cine documental independent en Espanya i mestre de documentalistes. Soler va dirigir documentals com "Será tu tierra", "52 domingos" o "Sobrevivir en Mauthausen". A més, va destacar en la ficció amb "Saïd" i "Lola vende cá".

L'homenatge es realitzarà el dissabte 6 de maig, a les 20 h. La Filmoteca de València projectarà "Contra el NO-DO. Llorenç Soler o la pulsió per l'honestedat", d'Albert Montón, que reflexa l'obra i vida del cineasta.

Per la seua banda, La Nau Centre Cultural de la UV acollirà una exhibició sobre les obres més destacades de Soler.

Un festival social

Es projectaran vàries pel·lícules amb temàtica social que busquen abordar i visibilitzar problemàtiques rellevants com la difícil situació dels agricultors, la crua realitat dels camps de concentració nazi o la situació dels presos polítics en presons de màxima seguretat, entre d'altres.

A més, s'exhibiran una sèrie de curtmetratges dins la secció "Docs en Curt", que tracten temes com la vellea, la nostàlgia o la memòria històrica.

DocsValència. Espai de No Ficció s'ha consolidat com una cita imprescindible en el panorama cultural de la ciutat i dins del circuit de festivals de cine documental d'Espanya, que busca promoure el debat i la reflexió sobre temes rellevants. El festival projectarà les cintes en diverses seus com els Cines Lys, l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, la sala Rialto o La Nau Centre Cultural de la Universitat de València.