Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, inaugura el cicle «Filosofia i cinema d’aventures» a la Filmoteca valenciana dins de la cinquena edició del seminari que se celebra entre el 18 d’abril i el 10 de juny. En este cas, el cicle se centra en set pel·lícules del gènere d’aventures.

«Filosofia i cinema d’aventures» s’inicia hui, a les 18 h, amb la projecció de «Beau Geste» (1939), de William Wellman. La pel·lícula, que conta la història de tres germans que ingressen en la Legió Estrangera després de ser declarats culpables del robatori d’un safir de la seua tia, podrà tornar a vore’s este divendres, a les 20 h. Es tracta d’una adaptació d’una novel·la de Percival Christopher Wren, que ha tingut innombrables versions cinematogràfiques.

Els assistents també podran disfrutar de «Los vikingos» (1958), de Richard Fleischer, el dimecres 26 d’abril, a les 18 h, i el divendres 28 d’abril, a les 20 h. El dimecres 10 de maig, a les 18 h, i el diumenge 14 de maig, a les 20:15 h, la Filmoteca acollirà la projecció de «La reina de África», de John Huston, un dels grans clàssics del cine d’aventures. Altra de les pel·lícules que s’oferiran el 17 i el 19 de maig és «Los contrabandistas de Moonflet» (1951), de Fritz Lang, que es basa en la novel·la de John Meade Falkner. «Los tres mosqueteros», la novel·la d’Alexandre Dumas, també tindrà el seu espai a la Filmoteca el 24 i el 26 de maig. Per a juny estan previstes les projeccions «El tesoro de Sierra Madre» (1948), de John Huston, i «Dersu Uzala» (1975), d’Akira Kurosawa.

Per altra banda, el seminari inclou una sèrie de conferències sobre cada una de les pel·lícules visualitzades, que també es poden seguir de manera telemàtica. Entre els conferenciants hi ha professors, filòsofs i especialistes cinematogràfics com José Alfredo Peris Cancio, David Felipe Arranz Lago, Ginés Marco, Javier Alcoriza, Pedro Mantas, el director de La torre del Virrey i del seminari ‘Filosofia i cinema’, Antonio Lastra, i el cap de Programació de la Filmoteca valenciana, José Antonio Hurtado.