La sèptima edició del festival DocsValència Espai de No Ficció arriba a València entre el 5 i el 13 de maig. Durant estos dies, d’oferirà una àmplia selecció de documentals de temàtica diversa, així com presentacions especials i activitats per a tots els públics.

El documental «Domingo Domingo», dirigit per Laura García i produït per Suica Films, inaugurarà l’edició abordant les dinàmiques de la indústria agrícola a través de la història d’un agricultor que busca patentar una nova varietat de mandarina. Per altra banda, el festival conclourà amb la presentació del curtmetratge «Maldita. A Love Song to Sarajevo», dirigit per Amaia Remírez i Raúl de la Fuente. Premiat amb el Goya a Millor Curtmetratge Documental en 2022, conta la història de Bozo Vreco, un revolucionari artista dels Balcans. A més, el festival oferirà una selecció de projeccions especials com «Sordonora», un projecte inclusiu d’experimentació sonora, i «Ithaka. A Father. A Family. A Fight for Justice», que segueix la lluita de Julian Assange per a no ser extraditat als Estats Units.

També es projectarà «Be My Voice», que conta la història de la periodista i activista Masih Alinejad, que dona veu a milions de dones iraníes; «El Kapo», que explora la controvèrsia entorn la figura de l’anarquista valencià César Orquín Serra; el documental «Allende, mi abuelo Allende», dirigit per Marcia Tambutti Allende, que busca recuperar les memòries perdudes, i «Cantares del páramo», un relat audiovisual i musical que evoca el paisatge sonor dels artistes llauradors.

Durant el festival es retrà homenatge al director valencià Llorenç Soler, un dels precursors del cine documental independent en Espanya i mestre de documentalistes. Soler va dirigir documentals com «Será tu tierra», «52 domingos» o «Sobrevivir en Mauthausen». A més, va destacar en la ficció amb «Saïd» i «Lola vende cá». Entre les activitats, La Nau Centre Cultural de la UV acollirà una exhibició sobre les obres més destacades de Soler.