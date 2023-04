«Com se sent la tornada de la música a les festes de Moros i Cristians?». Eixa pregunta va sobrevolar l’edició de 2022 dels Moros i Cristians d’Alcoi. Enguany, després de tavessar la transició a la normalitat, les societats musicals estan tornant a ser un pilar fonamental en la festa, i ho fan amb tot el seu esplendor.

Centenars de bandes arribades de tot el territori i milers de músics, alguns que porten moltes entrades al seu instrument i altres que han debutat enguany a la capital de l’Alcoià, han tornat a marcar el ritme de les filaes mores i cristianes. «So i Color» constitueixen els elements fonamentals d’esta celebració i eixe és el títol amb què, un any més, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) vol reflectir les experiències dels músics estos dies.

«Músics, el carrer vos espera», és el missatge amb què la FSMCV va obrir la campanya a les seues xarxes socials. Amb el lema #ColoriSo, ha estat reunint les veus de qui participen a les entrades des de la banda. Quines obres són les més escoltades i les més emocionants per al músic? Què se sent en recórrer els carrers d’Alcoi de gom a gom?

La FSMCV ha estat seguint els intèrprets de la gran banda sonora dels Moros i Cristians per transmetre el seu testimoni des de dins de la festa. «Hem tornat a tastar l’alegria d’omplir els carrers per a mostrar que som una part inseparable de les nostres festes. Ja va ocórrer a les Falles i la Magdalena. Era importantíssim per a la salut de les nostres societats musicals recuperar l’activitat amb festes tan importants com Moros i Cristians», argumenta Daniela González, presidenta de FSMCV.

Aliança turística de primer ordre

La unió que expressa la campanya «Color i So» és també la de dos elements essencials de la nostra cultura: les festes populars i la música. Eixe binomi s’ha convertit en un atractiu molt potent per a la marca Comunitat Valenciana.

En este sentit, els Moros i Cristians d’Alcoi són Festa d’Interés Turístic Internacional, un reconeixement al que les societats musicals sumen la declaració de Bé d’Interés Cultural i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya. A més, el moviment ha sigut declarat recurs turístic de primer ordre per Turisme Comunitat Valenciana, el que mostra el gran potencial d’una aliança que conté el millor del nostre territori: color i música.