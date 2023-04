Les famílies compten amb una nova eina per a ensenyar el valencià als seus fills i filles, d’una manera natural, passant una estona agradable, en bona companyia i jugant. El Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València ha posat en marxa la iniciativa Pissiganya, un projecte per fomentar el joc i la conversa en valencià en les famílies amb menuts i menudes de 0 a 5 anys.

La primera jornada de Pissiganya ha tingut bona acollida i se va celebrar el dijous passat, i la següent serà el pròxim dimecres, 26 d’abril. Hi haurà dues jornades cada mes (una mensual, ja que hi ha dos grups), i tindran lloc al Centre de Cultura Contemporània del Carme (CCCC), de 17:30 a 19:00 hores.

Durant cada jornada, una tècnica en Educació Infantil plantejarà al grup una activitat de dinamització per fomentar la conversa, el joc o la interacció en valencià, entre les famílies inscrites. Així, amb format grupal —amb pares i mares, juntament amb els seus fills i filles—, jugaran i conversaran en valencià a partir d'una proposta ludicoartística amb què engrescar-se i fer pinya majors i menuts.

L’activitat és gratuïta i poden inscriure’s famílies amb un màxim de tres infants.Com expliquen des de l’Ajuntament, el projecte Pissiganya oferix «un temps i un espai per a engrescar-se en família, per posar en valor, promoure i facilitar la transmissió lingüística i la presència social del valencià en la primera infància». La iniciativa s’emmarca en el projecte «Creixent al caliu» del Gabinet de Normalització Lingüística del consistori, que ja disposa de recursos per als més menuts, com jocs, cançons i contes infantils, que poden consultar-se en el web www.creixentalcaliu.com. De fet, la iniciativa Pissiganya és una passa més enllà d’este projecte.