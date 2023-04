Com han sigut aquests primers sis mesos al capdavant de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV)?

Molt bons! Ha sigut un temps d’adaptació fàcil perquè ja hi havia bona organització prèvia dins de l’entitat. Hem aconseguit establir una harmonia entre la junta directiva i jo. En APIV em sent molt escoltada i es valora el meu treball.

APIV representa en l’actualitat a més de 200 professionals de la il·lustració. Per a qui no conega l’organisme, on resideix la importància d’aquesta entitat?

Aquesta pot ser una professió molt solitària i participar com artista, dins de la indústria cultural, és complicat si es realitza individualment. APIV vigila pels drets dels autors i autores, per la difusió del seu treball, i dona veu al col·lectiu. Una associació com aquesta uneix al sector i permet arribar més lluny, i amb millors condicions laborals, a les seues professionals.

En els últims anys, el sector de la il·lustració ha guanyat en reconeixement i professionalització. En el punt en el qual ara es troba, quins són els principals reptes als quals s’ha d’enfrontar?

Crec que els que més ens està afectant en aquest moment és la manera en la qual s’està implantant l’ús de la intel·ligència artificial, un tema que vam tractar en el darrer «Comboi APIV», el passat 9 de març. Eixa nova forma de treballar i generar imatges està empobrint al sector. Hem de treballar per l’establiment d’una regulació que s’aplique a eixa manera de generar il·lustracions, que, de moment, és poc ètica, donat que no naixen del no-res. Aquestes intel·ligències han estat entrenades amb imatges que compten amb drets d’autor i no estan reconeguts. Haurem de conviure amb les intel·ligències artificials en un futur, però d’una manera que no perjudique les artistes.

Quines són les principals accions que teniu per davant?

Aquesta setmana inaugurem «Utopies», l’exposició col·lectiva APIV 2023, que comptarà amb 60 obres de socis i sòcies. Es podrà trobar, del 27 d’abril al 7 de maig, en un nou format: instal·lada en una sèrie de tòtems per tot l’espai de la Fira del Llibre de València. D’altra banda, hem començat a preparar l’edició de Baba Kamo d’enguany, el Festival i fira del llibre il·lustrat que celebrem el cap de setmana previ a Nadal, conjuntament amb la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL). Finalment, des de la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP), entitat de la qual formem part activa, ens trobem immerses en els grups i taules de treball que el Ministeri de Cultura organitza al voltant de l’Estatut de l’Artista. Encara queden reptes per davant, com per exemple, la definició dels perfils de les professionals de la cultura, acció tècnica que ajudarà a comprendre la diversitat de competències que cada artista ha d’emprar per a desenvolupar el seu treball i millorarà les seues condicions laborals.