Després d’haver compartit banda en Gener, els músics Carles Chiner, Vicent Todolí i Enric Alepuz s’ajunten per donar vida a Meravella, un projecte sancerament col·laboratiu, que busca passar per la coctelera d’influències de qualsevol gènere per posar-li el xorret d’herbero just que done un resultat mediterrani.

El seu primer llançament, «Mare Nostrum Resort Hotel» és un pasdoble del segle XXI, un elogi a l’estil de vida de la franja mediterrània, on els problemes del món es ressolen al carrer, xarrant asseguts en cadireta a la porta de casa. Front al món protestant de l’ofensa i la vigilància, reivindiquem la sana hipocresia catòlica de saltar-se les normes per penedir-se i tornar a repetir. Amb aquest projecte, i després d’autoeditar diversos treballs en solitari, Carles Chiner torna al format banda amb dos dels seus companys de Gener, després que esta formació anunciara per sorpresa la seua desaparició a l’abril de 2021, quan estava a punt de publicar el seu quart disc. Després de treballs importants com «Oh, germanes!», explicava la banda en un comunicat que havien pogut més els desacords que la il·lusió. «Després d’un any difícil tractant d’alçar el cap i llançar el disc, els desacords i el desencís han pogut més que la il.lusió. L’aturada indefinida s’ha convertit en punt i final. El riu ja no torna i hem pres la decisió de dissoldre definitivament Gener», manifestava la banda a través de les xarxes socials. La decisió va ser definitiva, perquè la banda també va anunciar que no faria cap concert més. «No farem cap concert de comiat ni cap event oficial. No presentarem el nou disc en directe ni tornarem als escenaris junts. Ni la situació ho fa propici, ni -la veritat- ens abellix.». No obstant això, el grup va publicar el seu quart i últim disc a través de les xarxes socials, així com els vídeos que estaven preparant entorn la publicació. «Volem regalar-vos el treball fet en forma de videos i cançons i donar-vos opció a comprar el vinil de Esto no es un disco de Gener, que considerem un dels nostres millors discs».