La setena edició del festival DocsValència. Espai de No Ficció, que se celebrarà del 5 al 13 de maig en la capital valenciana, projectarà un documental sobre el món del «running» des de la mirada femenina, amb especial protagonisme de la Marató de València, i un altre sobre l’aclamat cineasta alemany Werner Herzog, autor de les obres mestres «Aguirre, la cólera de Dios», «Fitzcarraldo», «Grizzly Men» o «La cueva de los sueños olvidados».

La pel·lícula «42.195», dirigida per Alejandro Strauss, ens convida a endinsar-nos en el món de la marató per a comprendre el seu vertader significat a través de les històries de corredores de diferents cultures i orígens socials. La pel·lícula explora la profunda connexió humana amb l’acte de córrer i com aquesta activitat pot transformar a les persones.

Werner Herzog, considerat un dels grans mestres del cinema, és una figura polifacètica que ha destacat tant com director, autor, poeta, actor i artista de la veu, entre altres facetes. El documental «Radical Dreamer», dirigit per Thomas Von Steinäcker, és un homenatge a la seua carrera, una obra que explora la personalitat única d’Herzog i la seua constant cerca de la veritat a través del cinema.

Una dels senyals d’identitat de DocsValència són les seues tres seccions competitives: GlobalDocs, Panorama i Mirades. En Global Docs es presentaran projectes internacionals de gran interés. Per la seua banda, la secció Panorama inclourà una selecció de propostes de no ficció nacionals, amb una mirada crítica i reflexiva sobre la nostra realitat. Mirades engloba els films creats en la Comunitat Valenciana, un espai per a descobrir el talent local i el seu compromís amb la societat.

A més, enguany se suma una nova secció en competició:*Fragments. Durant els dies 6 i 7 de maig, es durà a terme una sessió maratoniana de 16 curtmetratges valencians que es projectaran de manera contínua des de les 16.30 hores en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC).

El festival DocsValència projectarà les seues cintes en diverses seus de València.