"La Ventafocs", l'adaptació al valencià de l'obra "Cendrillon" de Pauline Viardot, es representarà a onze municipis de la província de València en la setena edició de "Les Arts Volant". El director i fundador de Comediants, Joan Font, ha sigut l'encargat d'adaptar el muntatge de l'òpera original, que ja es va estrenar el passat mes de febrer al Teatre Martín i Soler, i que, ara, ha introduït nous elements i recursos escènics per a involucrar al públic en esta experiència operística.

La gira de "Les Arts Volant 2023", gràcies a la col·laboració de Cultura de la Generalitat, l'Àrea de Cultura de la Diputació de València i la regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, s'iniciarà el próxim 23 de juny a Petrés i inclou onze representancions a la província de València. Concretamente, estarà a les localitats de l'Eliana, Tuéjar, la Font d’en Carròs, Riola, Ademuz, Fontanars dels Alforins, Benifaió, Emperador, Ador i l’Alcúdia de Crespins.

Cultura de la Generalitat dota el projecte de dimensió autonòmica amb actuacions en poblacions de les comarques de Castelló i Alacant, que inclouen les capitals culturals valencianes 2023, Guardamar de Segura i Geldo; així com Banyeres de Mariola, Borriana, Vistabella i Monforte del Cid.

El camió-òpera de Les Arts inclou, a més, parades a la ciutat de València, amb sis funcions en diferents barris, que es realitzaran després de l'estiu.

El director artístic de Les Arts, Iglesias Noriega, destaca que “enguany la gran protagonista és un dels personatges més fascinants i alhora desconeguts de la cultura europea: Pauline Viardot, amb la seua última obra, "Centrillon": una xicoteta joia de la lírica, per a la qual comptem amb el geni inqüestionable de Joan Font”.

Les Arts Volant

El projecte pretén acostar l'òpera a les comarques valencianes amb l'objectiu d'obrir Les Arts a la ciutadania. La nova temporada estarà a 17 poblacions, a més d'uns quants barris de la ciutat.

Guardonat en la recent edició dels Premis Òpera XXI com a millor iniciativa de foment i difusió de la lírica, el camió-escenari de "Les Arts Volant" està especialment concebut per a divulgar i representar òpera en aquells llocs amb escassa activitat musical o on seria complicat dur a terme una representació per no tindre els mitjans tècnics o instal·lacions necessàries.

Els cantants i pianistes del Centre de Perfeccionament de Les Arts conformen el repartiment de l’obra, que s’ofereix amb els mateixos estàndards de qualitat artística i tècnica que una funció de Les Arts.