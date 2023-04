La localitat de Manises va acollir estos dies la primera assemblea de l'Associació Espanyola de Ciutats Creatives de la UNESCO, de la qual forma part dins la modalitat d'Artesania i Arts Populars convertint-se en la única ciutat espanyola amb esta distinció.

L'encontre va contar amb representants de les localitats de Dénia, Manises, Llíria i Burgos amb l'objectiu de posar en relleu la creativitat com a motor d'un desenvolupament urbà sostenible, inclusió social i influència cultural.

Durant l'encontre es van modificar els estatuts per poder faciitar l'entrada de més ciutats espanyoles. A més, van abordar la trobada de Ciutats Creatives Espanyoles de 2023, que es realitzarà a Valladolid, i es van comprometre a portar a terme altra trobada nacional amb l'impuls de la comissió nacional de la UNESCO i el Ministeri de Cultura.

Entre les Ciutats Creatives Espanyoles es troben Sevilla, Bilbao, Granada, Burgos, Dénia, Barcelona, Terrassa, Llíria, Valladolid i Manises.

Intercanvi ceràmic

Paducah (Kentucky) és una de les ciutats creatives incluïda en la mateixa modalitat que Manises, és a dir, la d'Artesania i Arts Populars. Durant l'estiu de 2022, Mitch Kimball (veí de Paducah) va visitar Manises per treballar amb els artesans locals en la instal·lació d'un mural ceràmic. En la visita, Kimball va conèixer a Jaime Romero.

Esta visita va comportar que la tradició i la història de Manises arribaren a Paducah amb la visita de Romero. El ceramista reconeixia que l'estada era una "experiència totalment enriquidora tant en l'àmbit humà com professional, a més d'una gran oportunitat per a compartir, conéixer ceramistes amb interessos comuns i expandir la nostra pròpia visió i perspectiva sobre l'art ceràmic".

Doug Schultz, professor de ceràmica a Califòrnia, també va visitar Manises durant el seu any sabàtic i des de llavors va cada any a la localitat per a treballar. L'any passat va ser present en la Festa de la Ceràmica, on va conéixer a Mitch Kimball, la qual cosa li va portar a voler visitar Kentucky per a aprendre molt més sobre els forns de llenya. Doug, per part seua, també ha visitat Paducah pel seu desé aniversari.