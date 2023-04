El Centre del Carme Cultura Contemporània ha presentat la publicació del projecte de mediació cultural La Merienda que ha reunit cada dimarts un grup de persones majors. Totes elles han compartit un espai d'aprenentatge, intercanvi i reflexió per establir vincles. Actualment, el grup segueix reunint-se al centre mitjançant el projecte "cucharagatojazmin", que forma part del programa de Mediació. La publicació és una memòria del projecte en clau personal, un record per a totes les persones participants que inclou fotografies, descripció de les activitats, testimonis i, fins i tot, receptes de cuina.

El projecte La Merienda està dirigit a persones majors de 65 anys i està coordinat per l'educadora Alba Cacheda, estudiant de la primera edició del màster Permea, Programa Experimental de Mediació i Educació, a través de l'art del Consorci de Museus i la Universitat de València.

Cacheda va dissenyar el projecte El Almuerzo, en el qual a través d'una sèrie de trobades per a esmorzar es realitzaven entrevistes amb persones majors per conèixer quin era el motiu pel qual no visitaven el centre i, així, programar activitats per a esta franja d'edat.

A partir d'este projecte, es va crear La Merienda, que durant dos anys va reunir cada dimarts un grup de persones d’entre 80 i 90 anys per a participar en activitats relacionades amb les propostes del CCCC i, per descomptat, berenar.

L’èxit de la iniciativa La Merienda no només ha donat peu a continuar les trobades en el marc del programa de mediació del CCCC, sinó que en 2021 va arribar també al Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA), que va comptar amb sessions setmanals cada dimecres.

“L’objectiu era vincular les persones majors amb el CCCC, i després també amb el MACA, perquè interactuaren entre si i amb les exposicions i les activitats del museu; que passaren una estona agradable, xarrant i debatent, i que cada vegada fora un grup més autònom, perquè, independentment de La Merienda, continuen vinculats a aquests espais”, assegura Alba Cacheda.

El director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, també ha posat en valor esta iniciativa. "Les persones majors troben un espai propi en una institució cultural, cosa que moltes vegades és difícil d’aconseguir", ha remarcat.