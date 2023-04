«La Ventafocs», l’adaptació al valencià de l’obra «Cendrillon» de Pauline Viardot, es representarà a onze municipis de la província de València en la setena edició de «Les Arts Volant». El director i fundador de Comediants, Joan Font, ha sigut l’encarregat d’adaptar el muntatge de l’òpera original, que ja es va estrenar el passat mes de febrer al Teatre Martín i Soler, i que, ara, ha introduït nous elements i recursos escènics per a involucrar al públic en esta experiència operística.

La gira de «Les Arts Volant 2023», gràcies a la col·laboració de Cultura de la Generalitat, l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i la regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, s’iniciarà el próxim 23 de juny a Petrés i inclou onze representancions a la província de València. Concretament, estarà a les localitats de l’Eliana, Tuéjar, la Font d’en Carròs, Riola, Ademuz, Fontanars dels Alforins, Benifaió, Emperador, Ador i l’Alcúdia de Crespins. Per altra banda, es dota el projecte de dimensió autonòmica amb actuacions en poblacions de les comarques de Castelló i Alacant, que inclouen les capitals culturals valencianes 2023, Guardamar de Segura i Geldo; així com Banyeres de Mariola, Borriana, Vistabella i Monforte del Cid.

El camió-òpera de Les Arts inclou, a més, parades a la ciutat de València, amb sis funcions en diferents barris, que es realitzaran després de l’estiu. Este projecte està concebut per a divulgar i representar òpera en aquells llocs amb escassa activitat musical o on seria complicat dur a terme una representació per no tindre els mitjans tècnics o instal·lacions necessàries.

El director artístic de Les Arts, Iglesias Noriega, destaca que «la gran protagonista és un dels personatges més fascinants i alhora desconeguts de la cultura europea: Pauline Viardot, amb la seua última obra, «Centrillon»: una xicoteta joia de la lírica».

El projecte pretén acostar l’òpera a les comarques valencianes amb l’objectiu d’obrir Les Arts a la ciutadania. La nova temporada estarà a 17 poblacions, a més d’uns quants barris de la ciutat.