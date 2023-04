Si el diumenge passat no vau poder celebrar Sant Jordi, encara esteu a temps de gaudir de més d’una setmana entre llibres i literatura. Del 27 d’abril al 7 de maig se celebra a València la Fira del Llibre, i és ací on trobareu el darrer llibre sobre les muixerangues: «Amunt les muixerangues! Una realitat polièdrica».

Fa temps que podem trobar publicacions sobre aquesta activitat de manera periòdica en alguns mitjans (aquesta secció n’és el millor exemple) i s’han explicat els secrets de les nostres construccions des de vessants d’allò més diverses: la història, la química, la llengua, la sociologia, la física... És per això que els coordinadors d’aquesta publicació, Kassim Carceller i Enric Sorribes, han trobat convenient reunir una part d’aquesta informació disseminada en els mitjans de comunicació en un llibre que mostre la naturalesa plural que trobem en les muixerangues (si més no, una aproximació que ens ajude a entendre-les millor).

Quin és l’origen de les nostres torres humanes? Quin impacte tenen en la societat en què vivim? Quines reaccions químiques tenen lloc en el cervell dels muixeranguers quan porten a terme les construccions? Què hi ha darrere dels plors i abraçades tan emotius posteriors a la realització d’una figura exitosa? Com s’ha mantingut aquesta tradició i com és que han aparegut tantes agrupacions noves en els darrers anys? Totes aquestes qüestions i moltes altres són les que es van començar a resoldre ara fa set anys, quan va nàixer la primera publicació (digital) que se centrava únicament en aquesta manifestació cultural tan nostrada: «Temps de muixerangues». I també són aquestes qüestions (i moltes altres) les que es desenvolupen en un llibre que inclou, com no podia ser d’una altra manera, vora una setantena d’imatges que mostren no només l’espectacularitat de les construccions, sinó també tot un seguit de detalls que componen i formen el vast i complex teixit que és el món muixeranguer: mirades, abraçades, somriures, concentració, complicitat, determinació...

De les vora 300 publicacions que s’han fet sobre el fet muixeranguer en diversos mitjans, se n’han seleccionat 29 per a acostar al públic aquesta realitat polièdrica, en la qual han participat una cinquantena de persones entre autors de textos i de fotografies. Així doncs, aquest projecte és un clar exemple del funcionament innat de les muixerangues: la participació nombrosa, la il·lusió compartida per dur endavant una iniciativa que construïm entre totes i tots.

Es tracta de textos breus amb un to divulgatiu i pedagògic, publicats majoritàriament en aquesta mateixa secció de Levante-EMV, la qual ha estat d’una importància cabdal per a la difusió d’aquesta manifestació cultural tant entre muixeranguers com entre el públic no versat en torres humanes.

Ara bé, si no podeu assistir a aquesta presentació, tindreu l’oportunitat d’escoltar alguns dels participants en el projecte a la llibreria Babel de Castelló (el dia 11 de maig a les 19.30 h), a la biblioteca municipal de Sueca (el dia 19 de maig a les 19.00 h) o a la seu universitària d’Alacant (el dia 17 de juny a les 11.00 h). També podeu adquirir el llibre en la llibreria La Repartidora i en les principals llibreries d’arreu del País Valencià a partir de la primera setmana de maig.

Aprofiteu la Fira del Llibre de València, Sant Jordi o qualsevol vesprada de presentació per acostar-vos a la tradició i regalar cultura popular valenciana!