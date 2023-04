El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València va acollir ahir la conferència «Elles també hi eren: les dones i l’exili de 1939» a càrrec de l’escriptora Marta Pessarrodona, que ha donat el tret d’eixida a les activitats organitzades per l’Acadèmia Valènciana de la Llengua en el marc de l’Escriptor de l’Any 2023 dedicat als «Escriptors Valencians de l’Exili».

L’acadèmica Àngels Gregori ha sigut l’encarregada de presentar la conferència de l’autora de «L’exili violeta», que relata part de l’exili, tant exterior com interior i tan poc difós. «El de les dones intel·lectuals catalanes que, en solitud o amb els seus familiars, van haver d’anar-se’n cap a altres terres o amagar-se i autoexcloure’s de la societat per la por a la represàlia», ha assenyalat.

L’escriptora ha defés el paper del feminisme durant l’exili i ha recordat el nom d’algunes escriptores, artistes i polítiques catalanes que van haver de deixar el seu país com Francesca Bonnemaison, Roser Bru, Núria Folch, Rosa Leveroni, Frederica Montseny, Anna Murià, Teresa Pàmies, Irene Polo, Mercè Rodoreda, Teresa Rebull, Maria Teresa Vernet, Margarida Xirgu i altres que, en les seues paraules, «van patir la duresa de l’exili i el dolor implacable de l’enyorança, i van haver de defensar el seu paper social i intel·lectual de dona en una societat trencada, empobrida per la Guerra Civil i enfosquida per la dictadura dels vencedors».

A més, ha mostrat interés en la línia d’investigació sobre l’exili de les dones valencianes i ha animat els especialistes a aprofundir en este vessant de la història. «L’exili va truncar moltíssimes vides, projectes i esperances. A més, hem de pensar que part de la gent que va exiliar-se, també va patir la Segona Guerra Mundial», ha conclós Pessarrodona.

L’institució ha dedicat este any a repassar les veus de l’exili, ja que és l’única biblioteca pública amb una secció específica. El passat novembre ja va dedicar unes jornades a estos escriptors.