L'IVAM ha preparat una sèrie d'activitats este dissabte per a celebrar el Dia Internacional de la Dansa. De la mà de Club Mutante i com a continuació del seu projecte per a joves «Pump The Beat», el museu ha creat el joc «Spaces are dancefloors», una proposta de dansa que convida al públic a experimentar amb alguns dels balls urbans.

D'esta manera, el museu proposa convertir els seus espais en les escenes d'un videojoc que s'activa ballant. Per tal de superar les distintes fases, els participants hauran d’avançar entre els espais de l’IVAM després de superar els diferents reptes a base d’exercicis i «freestyle», guiats pels ballarins Elton, Seba, Yondri i Julia Zac. El final del joc obri el vestíbul de l’IVAM com a pista de ball, de trobada i de celebració, oberta a tots els públics, amb una sessió a càrrec del DJ Paul Jean Robert, per a tota mena de cossos i balls. «Spaces are dancefloors» forma part del conjunt d’accions desenvolupades per l’IVAM dins del seu programa «Dansem juntes!», amb motiu del Dia de la Dansa. En este sentit, el mateix dissabte, a les 17 hores, s’oferirà el taller «Dansa en família», de Vicent Gisbert, dirigit a un públic familiar. Dins de la línia de treball de l’IVAM entorn de les arts vives, «Dansem juntes!» va nàixer amb la idea de repensar la dansa contemporània, juntament amb altres espais culturals com Espai La Granja, el TEM i la Mutant, amb la col·laboració de l’Associació Valenciana d’Empreses de Dansa (AVED) i l’Associació de Professionals de Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV). Esta vesprada, a les 18.30 hores, se celebra al «hall» de l’IVAM, una trobada col·lectiva, amb un centenar de participants, en què mostraran un procés de treball que va començar el passat 2 d’abril i en què les diferents institucions, professionals de la dansa i públics diversos han experimentat amb la tècnica de CTR (composició en temps real) sobre altres modes de trobada i d’intercanvi, per mitjà de la dansa.