Benimodo i Tavernes Blanques protagonitzen l’últim moviment de la temporada de ‘Bandes a Les Arts’

Amb Puccini, Matilde Salvador o Leonard Bernstein, entre d’altres, s’acomiadarà hui una nova edició de ‘Bandes a Les Arts’. El cicle que obri la porta del coliseu a formacions federades de tot el territori, vinculant-les amb la temàtica de la present temporada de Les Arts, farà sonar un últim moviment amb dos agrupacions protagonistes: la Unió Musical de Benimodo i l’Agrupació Artístic Musical de Tavernes Blanques.

La primera a actuar serà la banda de la societat musical provinent de la Ribera Alta, que pujarà a l’escenari a les 12.00 del migdia i desplegarà un programa amb peces d’Azael Tormo, Verdi, François Borne, Wagner, Leonard Bernstein i Paul Murtha. A la vesprada, a partir de les 17.00, serà el torn de l’agrupació de Tavernes Blanques, la qual ha preparat un programa amb obres de Pascual Marquina, Miguel Asins Arbó, Leopold Magenti, Matilde Salvador, Francis López, Leonard Bernstein, Puccini i Mario Torres Mas.

Amb este concert finalitza una nova temporada de ‘Bandes a Les Arts’ on han actuat sis formacions: el Centre Instructiu Musical Tendetes, la Unió Musical de Carlet, la Unión Musical Mislata, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena i les dos que protagonitzaran hui l’última jornada.

Amb elles, la iniciativa compleix ja onze edicions des que, conscients de la importància de les societats musicals en el teixit musical i cultural del nostre territori, el Palau de les Arts i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana van posar en marxa el projecte, que permet oferir concerts oberts a tots els públics per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana emmarcats en la temporada de Les Arts.

«Per a nosaltres és molt important que les societats musical tinguen un espai propi en un auditori de referència com Les Arts, a més de suposar una experiència molt positiva per a totes i tots els intèrprets. Alhora, pensem que afegim un gran valor a la programació de l’auditori, a més d’una unió que reforça la nostra identitat com a Terra de Música», expressa la presidenta de FSMCV, Daniela González.

Per a participar, les agrupacions interessades presenten un projecte en el qual s’ha valorat tant la qualitat de la proposta com la integració del repertori dins de la programació lírica de l’auditori, coincidint amb els compositors programats per a cada temporada.

Dia de la Música Valenciana

La clausura de ‘Bandes a Les Arts’ es produeix un cap de setmana especial per a les societats musicals. Ahir es va celebrar el Dia de la Música Valenciana i la FSMCV va voler felicitar a totes i tots els músics del nostre territori amb una campanya a través de les xarxes socials de la Federació.

En el vídeo apareixen Ainhoa i Clara, dos joves músiques que comparteixen la seua passió i dedicació a la música. La primera és violoncel·lista del Centre Artistic Cultural Verge de la Pau d’Agost, la segona toca el clarinet a l’Associació Musical Ciutat de Benicarló. La diferència és que cadascuna viu la realitat de la seua societat des d’un punt del planeta: Carla des de Benicarló i Ainhoa des de Lugano, on actualment resideix, una distància que no ha suposat perdre el contacte amb la seua societat musical, fent d’ella una autèntica ‘Música amb Denominació d’Origen’.

El vídeo mostra com les societats musicals suposen un vincle amb la nostra terra que supera milers i milers de quilòmetres. Com reflecteix el lema que acompanya la felicitació, es tracta d’un moviment que arriba «tan lluny com arriba la música».