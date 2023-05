Els nostres verbs «tòrcer» i «véncer», en infinitiu, s’escriuen com els seus equivalents en castellà, amb els accents corresponents, però en la llengua cervantina són vocables aguts, «torcer» i «vencer», mentres que en esta són plans. Eixos canvis prosòdics es donen també en altres verbs més corrents, com «cabre»/ «caber», «caure»/«caer», «córrer»/»correr», «créixer»/«crecer», «nàixer»/«nacer», «perdre»/«perder», «témer»/«temer» i en molts altres de la segona conjugació valenciana. Hem pogut vore alguna equivocació en aprenents d’esta llengua en eixa classe de verbs.

El verb «tòrcer» significa «deformar (un cos) per l’acció d’una força que tendix a fer girar un dels seus extrems o una de les seues parts», «Tòrcer el coll a algú», «Tòrcer un fil d’aram». També té el sentit de «doblegar, fer girar, canviar de direcció, distorsionar, desviar», «Va tòrcer la cullera», «Del bac, se’m va tòrcer el manillar de la bici». Té el sinònim «trencar», quan este verb significa «girar a la dreta o l’esquerra», que fa unes poques setmanes tractàvem ací. I si «tòrcer» ens sembla negatiu, en algun cas, pitjor seria «retòrcer», «tòrcer en excés». I un «retorçut» és una persona que «actua d'una manera sinuosa i no obertament», «sinistra, maligna, tortuosa, maquiavèl·lica, solapada».

Un verb que patix una certa vampirització és «travessar», que es veu invadit per «creuar», en el sentit de «passar a l’altra part, d’un carrer, d’un riu». Són usuals i normatius estos dos verbs. «Travessar» és també «passar a través d’alguna cosa», «Travessar la mar», «Vam travessar la ciutat caminant», «Travessar un bosc», «El soroll travessa les parets», «Em va travessar amb la mirada»; «ferir traspassant amb una arma», «Li va travessar el braç amb un punyal».

També té el sentit de «jugar-se diners en una aposta, en un joc, en una competició», «En les partides de pilota, a vegades es travessen molts diners».

I parent de «travessar» tenim la «travessa», substantiu que té diversos significats. Pot ser «camí lateral més curt que el camí principal», «Anirem a Tous per la travessa, en bici»; «camí o carrer transversal entre uns altres dos»; «peça llarga, generalment de fusta, que es posa perpendicularment a la llargària d’una altra»; «barra travessera de les que formen una porta»; «peça posada de través sobre la grava, sobre la qual s'afermen els carrils d'una via fèrria»; «paper imprés on s’anoten les prediccions per a participar en les apostes». És també «sistema reglamentat d'apostes mútues per a preveure els resultats d'una cosa incerta, com una partida de pilota o un partit de futbol», «Hem perdut 125 euros en les travesses del trinquet».

També tenim les locucions «Anar per les travesses» i «Anar-se’n per les travesses», que, encara que pareixen idèntiques, no són exactament iguals. La primera significa «obrar astutament i amb poca lleialtat», «No et fies del nou veí que vos ha tocat, té moltes cares i sempre va per les travesses». La segona té el sentit de «desviar un tema intencionadament», «No canvies de conversació, i no te’n vages per les travesses».

No canviem, anem al dret.