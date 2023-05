La Federació Valenciana de la Indústria Musical ha emés un comunicat en què ha posat de manifest algunes reivindicacions per analitzar la situació que atravessa el sector i proposar nous mecanismes futurs.

Les més de 60 empreses del sector musical valencià que formen este organisme reclamen més inversió per part de les administracions i, sobretot, millorar la rapidesa en els tràmits administratius. "La manca de personal i la complexitat dels processos burocràtics repercuteixen en el sector, ja que comporta que els temps d'execució siguen majors i, per tant, es retrassen els períodes de pagaments de subvecions", expliquen. Afigen que l'obtenció de llicències continua sent "un malson" per la lentitud i les incerteses generades.

Per altra banda, denuncien la falta de recintes i la inseguretat jurídica. En paraules del sector, indiquen que no hi ha espais on poder realitzar estes activitats de manera dinàmica i competitiva. Aixó genera que els principals auditoris no tinguen disponibilitat de dates i, per tant, si els concerts no formen part de la seua pròpia programació, les condicions de lloguer i producció fan molt difícil el desenvolupament de concerts amb "mínimes garanties de viabilitat".

En este sentit, la federació recalca que en la Comunitat Valenciana no hi ha suficients recintes a l'aire lliure i la majoria no disposen d'una dotació bàsica que puga moderar les despeses de producció i facilitar la competitivitat per atraure artistes i projectes rellevants.

Pujada de preus

La pujada de preus és altre dels problemes als quals s'enfronta en el sector, fet que dificulta la contractació de serveis. "Una part molt significativa de les iniciatives musicals privades tenen uns costos molt elevats de producció, fet que augmenta els riscs empresarials", lamenten.

Les empreses implicades denuncien que esta pujada de preus no s'ha vist recompensada per les ajudes Next Generation. Tot i ser una de les comunitats autònomes que més fons ha rebut (2.060 milions d'euros), sols s'han destinat cinc milions al sector cultural. Els agents consideren que l'impacte directe ha sigut ínfim sobre les empreses per tal de pal·liar la duresa de la pandèmia sobre la indústria de la música en directe. Per això, consideren que les ajudes sóm insuficients i falta planificació, connexió i coherència. En este sentit, reclamen major diàleg constant amb els sectors que treballen.

Publicació "Año Cero"

La Federació Valenciana de la Indústria Musical va publicar "Año Cero" de l'Anuari de la Música Valenciana per analitzar la situació que atravessa el sector i plantejar els futurs reptes per a una indústria destacada en el desenvolupament de l’economia i la creació dels llocs de treball.