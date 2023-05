La balladora de flamenc i Premi Nacional de Dansa 2022 Ana Morales imparteix este divendres el taller "Flamenco, conciencia de movimiento" a l'Espai LaGranja, on compartirà la seua investigació i experiència artística.

Al llarg de l'activitat, Morales vol obrir el concepte del moviment amb l'objectiu de treballar i redescobrir totes les possibilitats que té el cos per a aplicar-les al flamenc i a la seua energia. Concretament, es treballa des de la respiració com a focus per a fer orgànica la dansa fins a poder treballar les emocions lligades als moviments, la memòria corporal i les eines per a afinar en qualitat.

Morales és una de les grans representants de la generació del "flamenc revolucionari", tot i que ella no vol posar-se etiquetes al seu art. "El flamenc és un gènere tan viu que naix de la seua pròpia mescla, que és la d’un art sempre en el present”, explicala balladora.

Per al jurat del Premi Nacional de Dansa, Ana Morales, mereixia el premi “per la seua capacitat per a crear universos diferents en cada una de les interpretacions que aborda, en una incansable recerca personal, arriscada i valenta” i “el caràcter orgànic del seu moviment, tret que posa en relleu en treballs com Sin permiso, Cuerda floja i Peculiar”.

Morales

La ballarina i balladora de flamenc va nàixer en 1982 a Vilafranca del Penedès. Morales ofereix un flamenc sempre innovador, d’una gran intensitat i, com s’ha dit en alguna ocasió, d’una especial elegància i sensualitat. Dansa contemporània i flamenc conflueixen en el seu llenguatge coreogràfic, marcat per la tècnica, la presència escènica i el coneixement de l’art de la dansa, però també per les hibridacions i contaminacions constants amb altres arts.

Entre les coreografies que ha signat Ana Morales hi ha Los pasos perdidos (2016); Una mirada lenta (2017); Sin permiso. Canciones para el silencio (2018), dirigida per Guillermo Weickert i coproduïda per la Biennal de Sevilla, el Festival de Jerez, Flamenco Festival i Tanzhaus Düsseldorf; o En la cuerda floja (2020).