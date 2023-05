El Parc Central de València s'ha convertit en l'escenari d'obertura del Festival 10 Sentidos, que en la seua dotzena edició realitza un viatge per les il·lusions. La inauguració va córrer a càrrec del ballarí, coreògraf i artista francés Yoann Bourgeois, qui va estrenar el seu espectacle "Approach 18. Touch".

Durant la jornada, també van participar les djs i prescriptores musicals, Hits With Tits, que van fer ballar al públic, al temps que Ada Diez i Lourdes Sanz, van punxar una sèrie de cançons seleccionades per al moment.

La cita amb les arts vives, que contarà amb mig centenar de propostes artístiques de diferents disciplines al llarg de la ciutat, es prolongarà fins al 21 de maig.

El barri de Benimaclet acollirà hui la primera trobada de "La verbena del tiempo" i Las Entendidas conduiran en el Centre Cultural La Nau la presentació i col·loqui de "Pequeña Miss Sunshine". Este dissabte, la UTEM Escola de Música ha preparat ‘Ogha-Sadda-Maya’ per a un públic infantil en el Jardí Botànic, al temps que este diumenge se celebrarà la representació de "Ficticio", una coproducció de Introdans i Taiat Dans en el Centre del Carme Cultura Contemporània.

Les directores del festival, Meritxell Barberá i Inma García, han assenyalat la importància d'establir col·laboracions. "Esperem que el públic, que cada any dona suport de manera més contundent a les propostes, acudisca amb il·lusió a disfrutar de la programació i reflexionar, junt amb els creadors i creadores de les diferents propostes, entorn la capacitat que té l'art per generar debat entorn l'acció social i les necessitats de la nostra comunitat per a construir un món més humanitzat, sostenible i inclusiu", recalquen.