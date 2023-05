La tardor del 2021, amb la cultura i la germanor per estendard, un grup de persones va constituir la Muixeranga de Segària a la Marina Alta, una comarca on el fenomen muixeranguer sembla que va en alça no només pel creixement de seguidors, sinó també per la fundació d’una segona colla en un període quinquennal.

Sota el lema «fer colla i fer cultura» els primers membres van treballar de valent per oferir un espai obert i plural en què totes les persones independentment de l’edat, sexe, origen, condició social o orientació sexual tenen cabuda. És així com, a poc a poc, veterans i novells, adults i infants, locals i forasters s’amalgamen en una única figura: la família de Segària. Una família que, en els orígens, amb prou faenes en sobrepassava la dotzena i que, en només un any i mig, superen els seixanta components. Amb orgull, per tant, la colla proclama ser un grup heterogeni que, a banda de muntar muixerangues, gaudeix amb el conreu dels valors que caracteritzen aquesta dansa acrobàtica tradicional: treball en equip, comunicació, autoconfiança, autoestima, evolució personal, entre altres.

Tant és així que, durant la primera temporada, la colla va aconseguir muntar cent vint-i tres figures a plaça en vint-i-tres actuacions. A més a més, en tot aquest temps, s’han recorregut molts pobles de la comarca com són Ondara, Beniarbeig, Dénia, Xaló, Benissa, etc. Fins i tot, van actuar a la ciutat de València. Aquest esperit muixeranguer, per ventura, no ha disminuït. Tot al contrari, s’ha intensificat. L’augment de membres entusiasmats per a tocar el cel o per a carregar una figura humana ho confirmen, així com la motivació d’alguns altres a impulsar nous projectes amb la finalitat de fer més colla i més cultura.

L’exemple més engrescador és la nova secció infantil de la colla, la Muixeranga de Segarieta. Es tracta de la primera colla muixeranguera infantil al País Valencià. Gairebé el 30% de la colla de Segària són xiquets i xiquetes d’entre tres i setze anys. Els membres de la Muixeranga de Segària consideren que impulsar aquest projecte i motivar les noves generacions a dibuixar estructures humanes és valuós, ja que, a banda d’assegurar-ne la pervivència, s’alliçona en el treball cooperatiu, es desenvolupen les relacions socials i es reforcen la seguretat i l’autoconfiança, entre molts altres beneficis.

El pròxim 6 de maig al municipi de Xaló, en el conegut festival del Xalónia, els segarietes actuaran juntament amb la colla mare, la Muixeranga de Segària, en un dia carregat de ganes, energia i comboi. Serà una jornada prometedora, ja que es gaudirà de la primera diada muixeranguera de la temporada al costat d’una colla castellera provinent de Catalunya, els Castellers de Terrassa. A les 18:00 h, s’iniciarà l’acte festiu amb una cercavila i a les 18:45 h es presenciaran les actuacions de la colla muixeranguera infantil i adulta, així com de la colla castellera.

Una altra fita rellevant per a la Muixerana de Segària és l’actuació a Montblanc (Tarragona) el cap de setmana del 13 i 14 de maig. En aquest cap de setmana, els de Segària actuaran juntament amb la colla castellera Torraires de la mateixa localitat i els Castellers de Vila-seca en una jornada embriagada de cultura i festa. Serà la primera vegada que la colla de la Marina actuarà fora de terres valencianes on tindran l’oportunitat de fer visible i difondre la nostra manera de bastir arquitectura humana.

Analitzat amb perspectiva, sembla increïble que, després de gairebé un any i mig, la Muixeranga de Segària continue incrementant el nombre de participants que entreteixeixen una xarxa familiar, tot fent córrer, amb comptagotes, un riu de germanor en el qual remen en un mateix sentit: fer colla i fer cultura.