L’Espai LaGranja es va convertir ahir en l’epicentre del flamenc. Al llarg del matí, una gran quantitat de balladors van fer sonar els seus talons al ritme de la música i acompanyats pels moviments tan característics dels braços.

A més, l’espai va contar amb una convidada de luxe. La balladora de flamenc i Premi Nacional de Dansa 2022 en la modalitat d’Interpretació, Ana Morales, va ser l’encarregada de dirigir el taller «Flamenc, consciència de moviment» entre els professionals del sector que hi van participar.

Morales va compartir amb els assistents la seua investigació i experiència artística amb l’objectiu d’obrir el concepte del moviment per treballar i redescobrir totes les possibilitats que té el cos i, així, poder aplicar-les al flamenc i la seua energia. Morales reconeixia a Levante-EMV que es tracta d’un projecte pioner, que no se sol plantejar dins d’esta disciplina.

En este sentit, els balladors van aprendre com es treballa des de la respiració com a focus per a fer orgànica la dansa. A més, es va aprofundir en les emocions lligades al moviment, la memòria corporal i les eines per afinar la qualitat. «Cal treballar a partir de l’energia que imprimeix al flamenc i, així, aprofundir en la manera de connectar amb els braços, el sòl o el taló», indica Morales.

La Premi Nacional de Dansa 2022 recalcava, al llarg del taller, que «gràcies a esta connexió amb les emocions a partir del moviment i la respiració, ens permet connectar amb l’interior i, així, poder transmitir-ho al públic».

Morales explicava que durant molts anys ha portat a terme este treball. «Per a la gent és molt important perquè se’ls obri un món entorn al seu cos i la manera de treballar amb ell», especifica.

Viatge per la música

La balladora, una de les màximes representants de la generació del flamenc revolucionari actual, afirma que «el flamenc és el seu vehicle per a connectar amb altres i amb el seu cos a través de l’art, fet que li permet viatjar a través de la música».

El ball de Morales destaca per la seua tècnica, la presència escènica i el coneixement. El present emocional atravessa totes les seues obres, ja que es tracte de peces que creuen fronteres amb altres arts i recorren a la tècnica de l’improvisació.

Morales va nàixer en 1982 a Vilafranca del Penedès. El seu flamenc es caracteritza per ser innovador, de gran intensitat i amb una especial elegància i sensualitat.

Entre les seues coreografies destaquen «Los pasos perdidos» (2016), «Una mirada lenta» (2017) o «Sin permiso. Canciones para el silencio» (2018).

En elles, es mescla la dansa contemporània amb el flamenc dins d’un llenguatge coreogràfic marcat per la tècnica i la presència escènica.

Totes estes qualitats van comportar que Ana Morales aconseguira el Premi Nacional de Dansa 2022, dins la modalitat d’Interpretació, que, en les seues paraules, va ser «un reconeixement meravellós, que no m’esperava i que em va atorgar molta energia».