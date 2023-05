Projecte Inestable i el centre cultural La Rambleta, amb la col·laboració de l’Escalante Centre D’Arts Escèniques i Teatres de la Diputació, han anunciat les persones premiades de la III convocatòria del Certamen de textos dramàtics ACoTaciOneS en la caja negra.

Concretament, el jurat d’esta tercera edició ha reconegut el treball de Xavi Rico, amb la seua obra «El cos de Lewy» en la modalitat en valencià, i el de l’argentina Belén Galain, amb el seu text «Parti(do)» dins la modalitat B de textos en castellà oberta a tot l’àmbit de parla hispana (Espanya i Llatinoamèrica).

Per altra banda, en la modalitat A, de textos en valencià, el jurat, format per Rosa Molero, Rafael Casañ, Marylène Albentosa, Rafa Palomares, Esther Pedrós i Jacobo Pallarés, amb el suport de Rocío Huet, directora de Rambleta, destaca que «en l’obra ‘El cos de Lewy’ l’autor, ja des del mateix títol, ens introdueix en un singular univers que es construeix i es destrueix al ritme d’un poderós llenguatge, precís i poètic, que permet gaudir d’una proposta que sap mantenir un complex equilibri entre la demència i la clarividència d’uns personatges abandonats a la seua sort en un retrofuturista spa».

El valencià Xavi Rico té 23 anys i és natural de Sagunt. En el seu currículum, Rico apunta que s’ha iniciat recentment en el món de la dramatúrgia, amb la realització de cursos d’escriptura dramàtica amb l’autor, director i dramaturg valencià Paco Zarzoso. En l’àmbit actoral, Rico ha estat quinze anys a l’Escola Municipal de Teatre de Sagunt i ha participat en diverses obres i muntatges teatrals.

Respecte al premi en la modalitat B, ha recaigut per a la dramaturga argentina Belén Galain, pel seu text «Parti(do)», del qual el jurat del certamen subratlla «la decidida aposta de l’autora per transformar una senzilla conferència en un trepidant relat en primera persona, ple de ritme i vívids detalls que permeten, a la seua vegada, al lector involucrar-se en la constant fugida d’uns personatges atrapats en un dels períodes més tràgics de la història de l’Argentina».

Belén Galain va nàixer fa 27 anys a la ciutat de Buenos Aires, on actualment resideix i treballa en l’àmbit de les arts escèniques com a directora, productora i dramaturga.

Galain és Tècnica Superior en Posada en Escena de l’Escola Metropolitana d’Art Dramàtic de Buenos Aires (EMAD, Argentina), i ,en l’actualitat, compagina la seua professió amb els estudis de la Llicenciatura en Filosofia en la Universitat de Buenos Aires.

Els guardonats de cada modalitat rebran un premi de 1.500 euros i la publicació de l’obra en el número 18 de la revista Red Escénica.

El brasiler Aleixo

Per altra banda, el jurat ha reconegut en esment especial l’obra ·Esto no es una obra de teatro verbatim·, realitzada pel brasiler Eduardo Aleixo Monteiro, qui ja va guanyar el certamen l’any passat.

«En esta tercera edició, l’obra ‘Esto no es una obra de teatro verbatim’ de Monteiro aconsegueix un merescut accèssit amb una proposta on la performatividad i l’hàbil joc amb els gèneres de no ficció construeixen un sòlid text entorn del treball de l’autora argentina Lola Arias», reconeix el jurat. A més, esta obra també es publicarà en pròxims números de la revista.

Finalment, el jurat de la present edició vol destacar l’alta qualitat d’uns textos que, vinguts des de contextos i llocs d’allò més diversos, sorprenen per la maduresa de la seua tècnica i la qualitat de la seua poètica.

El Certamen de textos dramàtics ACoTaciOneS en la caja negra que va nàixer amb veu pròpia l’any 2000 i a l’alè del millor moment d’una facultat de Filologia de la Universitat de València bolcada amb les arts escèniques, torna després de la decisió que van prendre Projecte Inestable i La Rambleta fa dos anys d’oferir-li una segona etapa a aquest certamen dedicat a la dramatúrgia jove i continuar així apostant per l’escriptura, el talent i la dramatúrgia.