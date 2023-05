La campanya d’Activitats Comarcals compleix 25 anys vertebrant amb música la Comunitat Valenciana

Una vertadera Terra de Música, cosida de dalt a baix pel fil que uneix a totes les societats musicals. Eixe és l’esperit amb què la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana va posar en marxa a 1998 el programa d’Activitats Comarcals.

Enguany es compleixen 25 anys des d’aquella primera edició, un quart de segle en què s’ha mantingut l’esperit de fomentar la participació, incrementar el nivell formatiu de les estructures de gestió, la convivència i la relació entre les societats musicals de cada comarca. Només la pandèmia va aturar durant dos anys un projecte que té una essència col·lectiva.

«És una de les raons de ser de la Federació: crear cercles de participació i convivència entre les societats musicals», manifesta la presidenta de FSMCV, Daniela González, qui considera «un vertader motiu d’alegria i esperança comprovar com el calendari torna a omplir-se d’activitats on cooperen agrupacions de diferents municipis d’una comarca».

Des d’esta primavera fins als últims dies de l’any, un divers catàleg d’activitats s’estendrà per desenes de municipis, impulsats per les diferents demarcacions comarcals de la Federació. A 2023 es celebraran més de cinquanta accions, que inclouen tallers, xarrades, concerts, concursos o trobades. El projecte, a més, interpel·la a les diferents entitats amb què compta una societat musical: orquestra simfònica, escola, banda o banda juvenil, entre d’altres. «Trobem des de gales musicals, desfilades d’agrupacions de diferents municipis, o activitats esportives i culturals per a les societats, a certàmens que proposen un diàleg entre el nostre moviment i qüestions importants del nostre territori», explica González. Com a exemple en este sentit, les jornades de forestació i música que es duran a terme a l’Alt Palància al mes d’octubre. Cada any des de fa un quart de segle, el comité de cada comarca presenta el seu projecte a la FSMCV, qui valora les activitats i assigna una dotació econòmica. «Ja podem dir que hi ha diverses generacions de músics que han crescut participant cada any en alguna de les propostes d’este pla», apunta la presidenta de FSMCV. En cada edició participen bona part de les 550 societats musicals que componen el col·lectiu de la FSMCV, arribant a involucrar a més de 10.000 músics, més els milers d’alumnes de les escoles. «Altre vessant important és el públic, hi ha activitats purament formatives però també hi ha molts concerts, que contribueixen a omplir de sentit el projecte estratègic de la Federació de Terra de Música», remata González.

El calendari de totes les Activitats Comarcals d’este 2023 es poden consultar a través de la web de FSMCV.