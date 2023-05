Fa tres setmanes esta columneta versava sobre la necessitat de reformar parts importants de la normativa d’esta llengua, a fi de fer més assumible i més practicable el seu ús escrit i oral formal. I postulava que, de la mateixa manera que es fan enquestes sobre els usos del valencià en general i en diferents àmbits, edats, sectors professionals, etc., se’n feren sobre la normativa i els models lingüístics.

La normativa d’una llengua no es construïx a base d’enquestes, però els escassos usos del valencià en l’escriptura demanen escrutar l’opinió dels mateixos valencianoparlants.

En el cas de la nostra llengua compartida, la distància entre norma i parla és enorme i el rebuig té conseqüències en el seu ús escrit, perquè hi ha temor a cometre faltes. Per això, caldria que l’autoritat competent programara enquestes, que, sense entrar en detalls per a especialistes, indagaren, també per trams d’edat i per sectors socials, qüestions de la normativa, sobre la ele geminada, accentuació, dièresi, apostrofació, canvi i caiguda de preposicions, marginació de centenars de paraules o expressions valencianes, etc.

També estaria molt bé fer un estudi sobre els models d’exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, els baixos percentatges d’aprovats en C1 i C2 (antics Mitjà i Superior) i, especialment, caldria esbrinar per què en uns exàmens a empleats públics no arriben al 3 % els que usen esta llengua en les oposicions a l’Administració pública valenciana.

El problema de l’excessiva distància entre norma i parla també existix a Catalunya, com fa ja temps assenyalen prestigiosos lingüistes, com Pla Nualart, Rudolf Ortega, Màrius Serra, Ricard Fité, autors, entre altres, de Canvi d’agulles, l’encertat, en la meua opinió, llibre d’articles crítics amb la normativa lingüística catalana, i com també apuntava un dels més importants especialistes en esta llengua compartida com era Joan Solà, que demanava simplificar parts d’esta normativa.

I ara fa poc ha aparegut un llibre del també prestigiós lingüiste català Xavier Rull, La filologia catalana, un entrebanc per a la llengua catalana (editorial MSPublishers). El títol ja ho diu tot (o quasi tot). És una publicació demostrativa de com és de complicada, innecessàriament, la normativa d’este idioma. Apunta l’autor que l’objectiu d’eixe llibre és «Fer notar com les institucions acadèmiques que pretesament treballen per la llengua catalana poden acabar sent un entrebanc o un llast per a la mateixa llengua catalana i, doncs, perjudicial per a la salut d’aquest idioma». També assenyala que «Les accions afeblidores provinents d’institucions acadèmiques catalanes són com pedres que ens llencem damunt la nostra teulada, i, per tant, és un deure sotmetre-les a l’escrutini públic i proposar alternatives a fi de posar-hi remei». Ací, en la parla valenciana, establit per l’essencialisme i elitisme lingüístics, tenim els mateixos problemes normatius que a Catalunya, però agreujats per l’exclusió o marginació de centenars de paraules i expressions usuals valencianes substituïdes per altres pròpies del model barceloní.

A banda del tema de l’excloent i polèmic nom de la llengua, establit per l’integrisme lingüístic.

Les autoritats valencianes farien molt bé d’indagar causes dels pocs usos de la llengua escrita en general i proposar alternatives.