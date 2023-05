La imatge de Cinema Jove dona un gir de guió aquesta edició en mans de l’il·lustrador JC Guerrero, que, amb el seu ‘alter ego’, Ink Bad Company, signa un cartell en què acosta l’animació al relat d’escenes clàssiques del cinema.

Amb la seua elecció, la directora d’art del festival internacional de cinema organitzat per l’IVC, Ada Diez, persegueix acostar el certamen «a una mena d’il·lustració amb una línia molt marcada, en uns llimbs pròxims a l’animació, i l’acompanya de colors pop replets de referents urbans».

El creador seleccionat enguany ha desenvolupat al llarg de la seua trajectòria un nombre elevat de treballs i il·lustracions que es mouen en l’entorn cinèfil. El treball en Variety, Martini, Bentley, Ray-Ban o Under Armour, on ha realitzat dibuixos i cartells per a publicitat, editorial, disseny d’envasos i música, és una mostra d’això.

Ada Diez destaca, així mateix, «l’alta capacitat del cartell per a atraure noves mirades i espectadors, que generarà un vincle amb l’audiència de Cinema Jove per tota la ciutat».

La forja d’aquest nexe visual amb el públic és una de les premisses de la direcció d’art del festival, ja que, edició rere edició, s’aspira a cuidar no sols la cinematografia, sinó també l’ús gràfic de la imatge com una sort de pel·lícula estàtica narrativa. Com cada any, l’il·lustrador responsable del cartell desenvoluparà diverses peces animades que completaran la campanya, «en les quals la versatilitat d’Ink per a contar històries amb molt pocs elements quedarà fidelment reflectida en les diferents creativitats».

Còmic i música ‘underground’

Ink Bad Company és l’estudi i ‘alter ego’ de JC Guerrero, il·lustrador nascut a Jaén però resident a València. Després de llicenciar-se l’any 2011 en Belles Arts, l’autor va entrar en contacte amb el món ‘underground’ de la cartelleria de concerts; faceta que el va allunyar, definitivament, del món artístic per a acostar-lo a les arts gràfiques.

El seu treball comercial durant més d’una dècada de carrera s’ha desenvolupat en diferents camps, com la publicitat, l’editorial, el disseny d’envasos i el ‘lettering’. Al llarg de la seua trajectòria ha treballat per a agències com Marcel, Contrapunto BBDO, RK People, Proximity o CuldeSac, i amb clients, estatals i internacionals, com El País, Forbes, Hachette, Movistar, The Washington Post i Yorokobu.

El seu estil, de tradició analògica, amb un dibuix molt marcat, colors cridaners, textures i rètols carrinclons, retrotrauen a un univers de paper imprés, assortit de ‘splash pages’ de còmic, dibuixos humorístics, pel·lícules de terror i ‘rock-and-roll’. Cinema Jove se celebrarà del 22 de juny a l’1 de juliol a València.