¿Va ser Blasco Ibáñez el primer a qualificar la guerra de 1914 com a ‘mundial’? Això pregunta Carlos Aimeur en el número 3 de Prometeo, la revista de la Casa-Museu de l’escriptor, que acaba d’editar-se. La revista inclou també, entre altres propostes, un conte de joventut de Blasco Ibáñez per fi rescatat, o un relat sobre la vinculació de Vicent Blasco Ibáñez amb un altre Vicent: Andrés Estellés. La revista està coordinada per Emilio Sales, director de la casa-museu dedicada a l’autor d’Arròs i tartana. Precisament en aquesta novel·la, un dels escenaris literaris és el poble de Burjassot, on Blasco tenia una segona residència. I ací comencen els vincles entre dues figures clau de la literatura valenciana: entre l’autor de La barraca i el poeta Vicent Andrés Estellés. Quan Blasco Ibáñez va morir a Menton (sud-est de França), Estellés tenia quatre anys. El poeta havia nascut a Burjassot i en la postguerra va conèixer el fill major de Blasco, Mario, que no s’havia exiliat després de la guerra civil a causa de la seua salut precària. Les relacions personals entre Estellés i Mario Blasco-Ibáñez pels carrers de Burjassot foren evocades pel poeta en diferents escrits. De tot açò parlen Robert Blanes, Ángel López, Mª Amparo López i Vicente Sanchis en la seua col·laboració de Prometeo.

Per la seua banda, el periodista Carlos Aimeur analitza uns documents desconeguts fins ara sobre les motivacions que varen portar Blasco Ibáñez a embarcar-se en un dels seus projectes més ambiciosos: la narració de la Primera Guerra Mundial. Potser ell fora el primer a qualificar aquella carnissera de ‘mundial’. Ho va fer en una carta adreçada al seu editor, Francisco Sempere, amb qui dialogava sobre com haurien de titular l’obra: «Es mundial porque abarca Asia (Japón), las posesiones de África; y además los barcos se pegan en todos los mares. Yo creo que va mejor Mundial». Aimeur se centra en l’esperit valerós i la visió comercial que impulsaven les iniciatives el novel·lista valencià. Una valentia que també va traslladar al camp de la política. «Sónnica, la cortesana: el mito de Sagunto en la obra de Blasco» és un altre dels articles inclosos en Prometeo, signat pel professor Juan Antonio Millón. S’hi analitzen els mites que Blasco fa servir en la confecció del llibre, com també les localitzacions que figuren en la novel·la, des del temple d’Afrodita fins al castell de Sagunt. Què varen representar les primeres lectures d’obres de Blasco Ibáñez en l’adolescència de Joan Dolç i de Francesc Bayarri? La revista inclou sengles articles d’aquests periodistes, agrupats en l’epígraf titulat Blasco i jo. El número es completa amb aportacions de Luis Miguel Lázaro, Berta Rubaki, Jaume Coll, Emma Cueva, Marcial García Ballesteros i Alberto de Frutos. També, entre altres aportacions, s’hi troba el rescat de «La sombra de doña Juana», un conte quasi perdut de Blasco Ibáñez, que ha localitzat Miguel Àngel Bàdenes. El relat és dels primers que va publicar el jove Blasco: va aparéixer en la Revista de Castellón (núm. 8, 22-3-1885, pp. 60-62) i no va ser recopilat després per l’autor en qualsevol col·lecció seua de contes. Com indica Glòria Tello, regidora de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, l’objectiu de Prometeo és permetre a la persona lectora endinsar-se en el món del novel·lista, «poblat de sorpreses i evidències, que va generar una personalitat quasi mítica, i les ramificacions de la qual encara, afortunadament, arriben fins a nosaltres, a través dels nostres avantpassats o a partir de la lectura». Amb este número 3 de la revista, continua Tello, es demostra la pluralitat de matisos que és possible rescatar de la vida i obra del novel·lista i, sobretot, de la seua projecció en el temps. «I, així mateix, la interessant vinculació directa o indirecta amb artistes als quals, per motius diversos, s’ha volgut donar un protagonisme en este número: pensem en Joaquim Sorolla, Vicent Andrés Estellés o Manuel González Martí. També tenen cabuda les referències a les iniciatives culturals, editorials i periodístiques de l’infatigable Blasco, i la capacitat dels seus relats per a traslladar-se a altres disciplines artístiques, o els viatges que la realitat i la imaginació permeten a llocs tan pròxims com l’Albufera i tan remots com el Tibet».