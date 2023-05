Un comiat inesperat. Una mort sobtada. Una marxa en silenci. Un record etern. El poeta valencià, Vicente Miguel Romaguera Aguilar, va partir el passat 2 de maig deixant un buit en totes aquelles persones que guardàvem un vincle familiar o d'amistat amb ell. La seua família de sang, i també la de sentiment, l'acomiadarem reconfortats pel seu extens llegat, una gran herència plasmada amb el seu puny i lletra en les diverses publicacions i llibres que deixa a l'abast de qualsevol persona que vulga conèixer la seua vasta obra.

Si hi ha una virtut, d'entre les moltes que tenia, on més destacava era la humilitat. Era molt i no volia ser ningú. En una entrevista mantinguda amb Elga Reátegui Zumaeta l'any 2020, manifestaba que "Las cuestiones relativas al éxito literario han sido secundarias para mí, aunque me siento feliz cuando otras personas sienten o piensan que estoy materializando bien mi sueño de ser poeta, es decir, sentir la vida poéticamente".

Eren les paraules del fill intel·lectual, del germà major, del nebot admirat, del cosí educat, de l'amic poeta, del mestre aplicat, del picassentí amb arrels... perquè sí, tot i haver desenvolupat la seua vida a la ciutat de València, els orígens d'este poeta de la sensibilitat es remunten a Picassent, on va nàixer al carrer de La Penya el 18 de febrer de 1955. Fill i nét de musics, el seu avi Miquel Romaguera Llácer, més conegut com Miquel "el del bombo", fou un músic en actiu fins la seua mort i va estar tota la vida vinculat a la societat musical del poble.

Ell era el primogènit d'una modesta família que prompte es va traslladar a València, on va desenvolupar la seua vida envers el món de les lletres i la literatura. Sempre rodejat de llibres, apunts, versos i línies, era fàcil trobar-lo en presentacions de llibres i xarrades literàries, clubs de lectura i biblioteques... Era també membre de l'Associació Valenciana d'Escriptors i Crítics Literaris (CLAVE), i durant molts anys fou soci de l'Agrupació Literària d'Amics de la Poesia.

Amb una sensibilitat absoluta davant la paraula, el sentiment i la llibertat d'este poeta ompli les pàgines de desenes de llibres i publicacions editades des dels anys 70 del segle XX. En esta dècada va ser quan va començar a escriure les primeres lletres, mereixedores de premis i distincions. A «Síntesis», el seu primer llibre, li va seguir una llarga llista de poemaris i traduccions, com «Mirada de silencio» publicat l'any 1983. Estos dies un amic seu la descrivia com «La crónica poética de la búsqueda de unos orígenes en función de la empatía entre su lugar de residencia y las islas de Grecia. Es la crónica de la búsqueda del amor y de su expresión poética, un canto a todo el mediterráneo». Després arribaria «El jardín de Ida», en 1984, amb el qual va guanyar el Premi Ciutat de València de poesia en castellà. Després li seguirien «Claros de luz» (1996); «Climas» (2006); «Canto del Mago» (2017); «El ciclo» (2019);... I així un llarg seguit fins els seus últims dies, on continuava immers en treballs i publicacions de les quals, malauradament, ja no vorà materialitzades en paper.

Este professor de literatura, poeta, crític literari i erudit literat, va elevar els seus estudis al màxim exponent doctorant-se en Filologia Hispànica per la Universitat de València.

En els dies posteriors a la seua mort, les xarxes socials han sigut un reguer de missatges i reconeixements cap a la seua persona, «Fue el benjamín de aquella generación de 'novísimos' valencianos, fuera del canon desde entonces, que agitábamos las aguas semidormidas de la Valencia poética de los primeros años 70 del siglo pasado».

Humil, auto exigent i treballador, lector voraç i gran erudit, els seus versos eren una continua oda a la llibertat. I així ho reflecteix en este fragment del seu llibre «Mirada del silencio», “Así que pronuncié mi nombre. No hubo. Ni había más que arena. Escuché otras voces, reminiscencias. Bosques llenos de pájaros, con mentes lúcidas".

Tal vegada, aquell bosc somiat és on ell roman ara, ell i la seua ment lúcida. Descansa en pau, benvolgut! La teua família de Picassent no t'oblida.