El compositor Francisco Coll retrá homenatge al pintor valencià Joaquín Sorolla a través de la seua obra "Madre", que interpretaran els deu pianistes que afronten la segona fase de la XXII edició del Concurs Internacional de Piano de València, baix la direcció artística de Joaquín Achúcarro, amb motiu de l'Any Sorolla. Coll s'ha inspirat en el quadre del pintor, que commemora el naixement de la seua filla Elena en 1895.

La peça té un caràcter intimista i està vinculada amb el llenç, que representa part d'una habitació, centrant-se en l'esposa i la filla de Sorolla, i no obstant això, creant “un univers expansiu”. El compositor indica que “quan un observa la pintura de prop s'adona de la quantitat de cromatismes i subtileses que conté” i destaca que “a través d'eixa blancor imponent, té l'extraordinària capacitat de transmetre no sols una intensitat i una expressivitat impetuosa, sinó que al mateix temps aconsegueix una serenitat i una tendresa commovedora”.

A través d'esta peça, Coll vol “traslladar als sons la llum que Sorolla va pintar en tantes ocasions”. Subratlla que “eixa animació de la llum em va ajudar a escriure els primers compassos de la peça, que podrien representar sinuosos centellejos de llum filtrada en continu moviment. Una lluminositat sempre movedissa i irregular que en el piano es troba en la meitat superior del teclat”.

Per la utilització de les inflexions tímbriques, texturals o dinàmiques, en paraules de l'artista, “l'obra podria transitar per la senda de Schumann, Chopin, Berg o Scelsi” i apunta que “també trobaríem connexions amb altres autors com Ligeti o Scarlatti”.

L'autor portava temps desitjant composar una obra per a piano sol, ja que no ho feia des que escriguera Vestiges a Londres fa deu anys. Coll assegura que la peça "beu del folklore espanyol. No obstant això, es tracta d'un folklore molt il·lusori, però alhora també està bastant arrelada en la gran tradició centreeuropea".

Premis ICMA i BBC Music Magazine

Francisco Coll ha sigut reconegut pels guardons de música clàssica més rellevants a nivell europeu, els Premis Internacionals de Música Clàssica (ICMA), en els quals ha aconseguit el Premi al Compositor en 2019 i dos distincions en 2022, en la categoria de "Orquestra", atorgada per la Filharmònica de Luxemburg, i en la de "Música Contemporània". Eixe mateix any va ser premiat pels prestigiosos BBC Music Magazine Awards en les facetes de compositor i director en la categoria "Concerto", pel seu treball en el disc Plaisirs Illuminés al costat de la violoncel·lista Sol Gabetta i la violinista Patricia Kopatchinskaja, entre altres reconeixements.

Rècord de participació

El jurat del Premi Iturbi va seleccionar al febrer als vint pianistes que participaran en la competició procedents de deu països.

Inicialment, es van inscriure 184 pianistes de 36 països, un nou rècord de participació que converteix la present edició en la més concorreguda de la història del premi, de caràcter biennal, que va iniciar la seua marxa en 1981.

El Premi Iturbi forma part de la Federació Mundial de Concursos Internacionals de Música, una associació amb seu a Ginebra que reuneix concursos de països dels cinc continents, entre els quals es troben les competicions internacionals de música més prestigioses de tot el món.