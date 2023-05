Quines formacions seran les successores de la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera i la Primitiva de Rafelbunyol? Quins directors agafaran el testimoni de Pascual Cabanes i Pablo Marqués com a millors batutes? El gran festival orquestral de les societats musicals valencianes ja ha iniciat el seu camí.

Es tracta del VI Concurs CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana, organitzat per l’entitat financera, l’Institut Valencià de Cultura i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. El certamen se celebrarà el 5 de novembre al Palau de les Arts de València, però la seua primera etapa culmina el proper 31 de maig.

Eixe dia finalitzarà el termini per a entregar les sol·licituds de les formacions que vulguen entrar en competència; les candidatures únicament es poden tramitar de manera telemàtica.

El concurs, dins del programa CaixaBank Escolta València, constarà com és habitual de dos categories: Salvador Giner, per a orquestres d’entre 30 i 60 músics; i Martín i Soler, per a orquestres d’entre 61 i 85 músics. A l’última edició, el jurat va proclamar vencedores a les dos citades: l’orquestra de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera en la categoria Martín i Soler, i la Societat Musical la Primitiva de Rafelbunyol en la Salvador Giner. Pascual Cabanes i Pablo Marqués van ser els dos directors premiats.

En esta nova edició tornaran a concórrer un màxim de quatre orquestres per categoria, les quals seran escollides pel comité organitzador d’entre les inscrites. Els criteris de selecció són diversos: trajectòria, nombre de concerts realitzats, els anys d’antiguitat i el currículum del director. Abans del pròxim 5 de juny es coneixerà el cartell amb les formacions que competiran en el Palau de les Arts.

També hi ha uns requisits bàsics per a formar part del procés, com ser una orquestra no professional federada dins de la FSMCV, i en la qual la plantilla ha d’incorporar, com a mínim, huit violins primers, sis violins segons, quatre violes, quatre violoncels i dos contrabaixos.

En la cita de novembre, cada orquestra interpretarà un repertori de dos obres de lliure elecció, tot i que una d’elles ha de ser obligatòriament del repertori orquestral compost entre 1750 i 1850. La durada del repertori serà d’entre 30 i 55 minuts per a la categoria Salvador Giner i d’entre 45 i 70 minuts per a la categoria Martín i Soler.

Premis

El jurat estarà format per tres professionals del món de la música de reconegut prestigi sense cap vinculació amb les entitats organitzadores ni amb les orquestres participants. Les orquestres participants rebran un diploma acreditatiu de la seua participació en el VI Concurs CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana i hi haurà un únic premi per categoria, amb una dotació econòmica de 6.000 euros. A més, el jurat concedirà un premi de 1.500 euros al millor director de les orquestres participants en cadascuna de les categories.

A més, per tal d’estimular el moviment orquestral valencià, les guanyadores i les dos amb la segona millor puntuació en cada categoria participaran en el VI Festival CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana. Les bases completes del concurs poden descarregar-se en el web de l’Institut Valencià de Cultura: ivc.gva.es.