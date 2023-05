L’Institut Valencià de Cultura promou la participació dels professionals i les produccions de l’audiovisual valencià tant en les seccions competitives del Festival de Cinema de Canes, que se celebra del 16 al 27 de maig, com en el Marché du Film, la zona d’indústria del festival, que té lloc del 16 al 24 de maig. En total, hi haurà 25 professionals valencians acreditats —entre ells, el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, Francesc Felipe, i el nou director de gloVAL, Daniel Méndez—; i hi haurà quatre produccions en exhibició.

La Comunitat Valenciana participarà a l’empar de l’ICEX (Cinema from Spain) i els exhibidors valencians disposaran d’un estand propi. L’objectiu de l’IVC i l’AVAV (Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual) és visibilitzar la presència de les produccions i els professionals de l’audiovisual valencià al Marché du Film en el marc d’Espanya com a país d’honor, ja que és el país convidat d’esta edició. Hi haurà15 llargmetratges valencians de ficció ja finalitzats que buscaran compradors i distribuïdors internacionals. A més, en la Secció Oficial de la prestigiosa Quinzena de Realitzadors de Canes ha estat sel·leccionada Creatura, coproduïda per Elàstica Films i dirigida per l’actriu i cineasta Elena Martín. L’’animació valenciana estarà present al Marché du Film —a la iniciativa «Annecy Goes to Cannes»—, amb Rock Bottom, dirigit per Maria Trénor i produït per JaiboFilms i amb ajudes de l’IVC.

Dins de la secció «Spanish Screenings Goes to Cannes» del Marché du Film figura Llobàs, de Pau Calpe i coproduït per Dacsa Produccions., un llargmetratge de ficció en fase de postproducció, també amb ajudes de l’IVC.

Per últim, produït per SuicaFilms, es projectarà el documental Un arbre és un arbre, de Carlos Marqués-Marcet i Aleix Plademunt, en la secció Docs Cannes del Marché du Film.