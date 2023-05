L'Institut Confuci de la Universitat de València ha celebrat una nova edició del concurs acadèmic i cultural "Pont Xinés", que, any rere any, reuneix a una gran quantitat d'alumnat infantil i juvenil. L'acte, realitzat el passat dissabte, va congregar més d'un centenar de persones interessades per la llengua i la cultura xineses en una competició que valora les aptituds i habilitats dels estudiants respecte a la Xina i la seua civilització.

En esta edició, Diego López Cuevas ha resultat vencedor en la categoria d'ensenyament secundari i Sarah Rey Sancho ho ha fet en la secció unversitària. Els dos concursants viatjaran el 3 de juny a Lleó per a participar en la fase conjunta amb la resta d'Instituts Confuci d'Espanya. Este certamen, que té com a lema "Aprenent xinés, un futur millor", pretén ampliar la difusió de la llengua xinesa, el seu aprenentatge entre joves i consolidar el coneixement cultural. El Instituto Confucio celebra su 15 aniversario El director de l'institut, Vicente Andreu, recalca que el concurs posa de manifest "la gran acceptació que tenen la llengua i la cultura xineses en la societat valenciana, ja siga per l'alt nivell de les actuacions com per la xifra de l'alumnat matriculat cada curs". Ha afegit que en esta edició s'ha aconseguit una gran participació en la part d'exhibició, que ha superat la trentena, amb una gran qualitat en totes les actuacions artístiques.