La setmana passada esmentava alguns dels passatges de llibre La filologia catalana, un entrebanc per a la llengua catalana, de Xavier Rull, que és una autèntica demostració del llastre que representen els punts artificiosos de la normativa d’esta llengua compartida per a un ús regular i normalitzat com a llengua pròpia i oficial. A banda de les altres rèmores de bandejament legal constitucional i altres marginacions. Alguns dels punts normatius assenyalats com a entrebancs per Rull, com la dièresi, els diacrítics i altres, han sigut tractats com a tals en esta columneta, des de fa temps, seguint posicions de destacats lingüistes com Sanchis Guarner, Josep Giner, Ferrer Pastor, Francesc de B. Moll i actuals com Emili Casanova, Jordi Colomina, Abelard Saragossà, Josep Lacreu, Juli M. Amorós, Garcia Perales, Pla Nualart, Magí Camps i altres. A més de les qüestions de normativa i de la inseguretat que provoquen eixos punts, en la parla valenciana tenim més complicada la recuperació general de l’ús de la llengua, per la llarguíssima llista de paraules i expressions pròpies i usuals valencianes considerades incorrectes, marginades, ignorades o qualificades de secundàries i substituïdes per altres més «pures» per l’elitisme lingüístic des de mitjan segle passat. Un elitisme que considera que tenim una «normativa consolidada». Però quina normativa consolidada té una llengua que només és usada pel 2,9 % de valencians en oposicions a l’Administració pública valenciana? I quina normativa consolidada és la que «aconseguix» percentatges baixíssims d’aprovats en els exàmens de la JQCV (C1 i C2)? Quin percentatge de valencians la tenen consolidada? Tenim una normativa lingüística, només per a especialistes, heretada del noucentisme, que fa fugir la majoria de valencians de l’ús escrit del valencià per por de cometre faltes i més faltes. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha fet un gran treball d’incorporació de paraules, expressions, formes i construccions usuals valencianes a la normativa, i esperem que seguisca aixina, però el poder de l’elitisme i essencialisme lingüístics és molt fort i la «ninguneja» tot el que pot. Per això, l’autoritat competent hauria d’intervindre, amb enquestes, com deia la setmana passada, i amb propostes que eviten el bandejament de part del valencià usual i genuí.

Deia que l’AVL ha fet molt per l’aperturisme normatiu, però encara pot i deu fer més. I esperem que l’acord amb l’Institut d’Estudis Catalans no deture eixe esperit. I estaria molt bé que, a més d’admissions de més paraules noves, neologismes, donara categoria normativa total a paraules arreplegades en el DOPV, però no encara en el DNV, com ara «despreciar», «garaig», «lladrit», «tapó», «tonellada», «traïcionar», «tuberia» i moltes més. L’absència de paraules usuals valencianes del diccionari normatiu pot ser perjudicial per als examinands de la JQCV i/o del CIEACOVA, perquè usar moltes d’eixes paraules pot ser considerat falta. Un amic diu que, en molts casos, quant més paraules «massa» valencianes s’usen en algun d’eixos exàmens, pitjor. L’autoritat competent caldria que es proposara evitar que la normativa del valencià siga un entrebanc per a la normalitat del valencià. I per al currículum de jóvens valencians i valencianes.