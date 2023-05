Les dones preses durant la Guerra Civil i la postguerra sempre han sigut les grans oblidades. Per això, el monestir de Sant Miquel dels Reis pretén exaltar la seua figura a través del projecte "Homenatge desobedient. Arquitectura de l'abraçada. Dones antifeixistes" a càrrec de l'artista multidisciplinària Paula Valero. Així, durant els dies 20, 21, 27 i 28 de maig, a les 19 h, s'escenificarà una actuació artística amb música en directe per a retre homenatge als actes subversius, de suport mutu i cures practicades per estes preses.

El projecte s'ha basat en un dispositiu d’investigació i mediació minuciós amb historiadores, investigadores, col·lectius i plataformes socials. Així, les anècdotes, testimoniatges i situacions compilats durant la investigació es desplegaran en un quadríptic per al qual es comptarà amb el treball de cinc "performers". Al llarg de les quatre jornades, les artistes realitzaran els gestos més reconeguts i celebrats de les preses antifeixistes a partir de la veu, del cos i de la dansa per personificar la seua gosadia, el seu desig de revolta, la seua solidaritat i el seu suport mutu. Tres temps Cadascuna de les quatre sessions serà diferent i s’abordarà des de llocs diferents. Cada jornada estarà separada, al seu torn, en tres parts en funció de la temporalitat establida: la República, l’època de la repressió franquista i la seua eixida de la institució penitenciària, encara que algunes no van arribar a estar en llibertat i, fins i tot, van ingressar en camps a Alemanya. 7 La directora del projecte, Paula Valero, ha realitzat una selecció del cançoner de les preses antifeixistes de 1939, que servirà per a la composició d’una acció de tipus musical que serà interpretada durant els quatre dies pel Cor Dona Veu. Memòria col·lectiva L’acció és un homenatge a les plataformes per la tasca realitzada tants anys en memòria històrica. Tant en la representació dels gestos com en la recreació de les veus de les preses, han col·laborat diferents militants i activistes que han investigat o treballat en la memòria històrica. Així, en l’altar dessacralitzat de l’església de Sant Miquel dels Reis es realitzarà un muntatge compost de grans banderoles entremesclades amb diferents teles i dibuixos de Paula Valero i imatges d’aquestes dones que són exemple de gosadia, algunes inèdites i cedides per Hely Reuter; el Fons Guillermo Fernández Zúñiga, i Tina Guillem, filla de Mari Carmen Cuesta, la menuda de Les 13 Roses (nom col·lectiu de grup de joves afusellades quatre mesos després de finalitzar la Guerra Civil). El públic podrà deixar els seus desitjos desobedients escrits en cintes i xicotetes pancartes per a posar en valor el projecte d’emancipació d’aquestes dones.