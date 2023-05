L'Octubre Centre de Cultura Contemporània acull fins al pròxim 21 de maig l'exposició fotogràfica "Lletres de Llum", que, a la seua vegada, és un homenatge al jove artista Àlex Durà, qui va morir després de patir un sarcoma d'Ewing (un càncer extrany que afecta als ossos).

La mostra, que recull una sèrie de fotografies realitzades pel jove, és fruit del desig dels pares i del germà (ells li van transmetre l'amor per esta disciplina) per aconseguir que la seua mirada continue transmetent emocions i històries. Així, després de posar-se en contacte amb professionals del sector, l'Octubre CCC ha decidit organitzar esta exposició.

Les imatges exposades mostren una mirada reposada, que convida als visitants a reflexionar sobre la sensibilitat amb una gran càrrega narrativa i emocional.

El jove pretenia mostrar la recerca de la mirada sobre els altres i la relació de les persones amb el món que les envolta. Així, els seus amics i la seua parella es convertien en protagonistes en cada una de les imatges. "Ens va ensenyar a voler als altres d'una manera honesta, neta i poc contaminada pels egos i les inseguritats", reconeixen.

La natura i els problemes

Àlex Durà també parla de la bellesa, la llibertat, l'amor, l'amistat, la denúncia o la capacitat per transcendir el dolor en la seua obra per, en paraules dels integrants de l'obra, "expressa el batec d'una vida que roman". Així, moltes d'elles capten la bellesa dels paisatges i la preocupació per la destrucció del planeta.

El jove, que va cursar el grau en Disseny i Tecnolgies Creatives a la Universitat Politècnica de València, ja va fer un treball sobre els "riders" per denunciar i posar en relleu les condicions laborals. "La seua mirada va anar evolucionant i omplint-se de compromís", reconeix el seu entorn.

Cada fotografia, a més, està acompanyada per fragments de cançons de Rayden, Txarango o Vetusta Morla, que expliquen el contingut de la imatge.

L'entorn de l'artista reconeix que "ens ha deixat un regal meravellós a tots els que hem tingut el privilegi d'estar amb ell". Per això, la seua obra transmet part d'un llegat que demana llum. Per tant, recalquen que esta exposició convertirà el seu art en una cosa eterna.