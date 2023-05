Massalfassar celebra este dissabte, a partir de les 23 h, la 27ena edició de Cant al Ras, un dels festivals de música més veterans i singulars de la Comunitat Valenciana, que organitza la Colla de Dimonis de la localitat des de 1997 i que ha convertit esta localitat en un referent pel que fa a la difusió i promoció de la cançó tradicional valenciana.

Entre els participants ja confirmats d'esta edició es troben, entre d’altres, Marta Margaix, Urbàlia Rurana, Naiet Cirerer, Arrop i Talladetes, el Grup Els de l’Horta, la Maria, la Rondalla l’Arnadí amb Xavier de Bétera, Dos Quinzets, la formació reunida exclusivament per a la trobada “Amics del Cant al Ras”, una nova fornada de cantadors i cantadores d’estil formats en les escoles de Milio del Puig i de Paquita la del Pedralví i l’Associació de Tabaleters i Dolçainers "El Xarquet" de Massalfassar.

Arriba el bertsolarisme

La poesia oral improvisada i cantada té a terres basques un dels seus principals nuclis mundials. El bertsolarisme constitueix una part fonamental de la cultura popular euskaldun amb una impressionats xarxa de bertsoeskoles respartida per tot Euskal Herria. Enguany el Cant al Ras ha convidat dos joves bertsolaris formats a la bertsoeskola Llibertso de Gernika-Lumoko: Asier Galarza, de Muxika, i Koldo Muñiz, d’Ibarrangelu. Tots dos realitzaran una xicoteta mostra del seu art d'improvisació i de l’enorme potencial expressiu del gènere que arriba per primera vegada al Cant al Ras.

Alicornio

El duet val·lisoletà format per Águeda Sastre (violí) i Carlos Martín (guitarra, busuqui i veu) són una de les darreres sensacions del folk de Castella. Fa pocs mesos varen publicar el seu segon disc Luna de mayo que ha tingut una magnífica acollida entre el públic. D’ells va escriure Joaquin Díaz: “la llegenda conta que el fabulós animal que dona nom a aquest duo vivia en les altes cimeres i només transmetia les seues qualitats a qui s’hi acostava amb puresa de ment i de cor. Exactament com ells s’han acostat a la música de tradició: sense prejudicis i amb honestedat. El resultat és sorprenent i lluminós”.