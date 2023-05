Qui gosarà contradir l’afirmació que «el valencià és la llengua de les muixerangues»? Una cultura com la nostra té en la llengua el principal pal de paller que agrupa al seu voltant totes les manifestacions populars.

Fa ja alguns anys del fenomen de les muixerangues, de la seua expansió numèrica i geogràfica, i del seu paper integrador de moltes persones, algunes de les quals vingudes «de fora» de terres valencianes, han despertat el lògic interés de la gent que treballem per la llengua i la cultura del nostre País Valencià. Recordem que, no fa encara massa anys, «l’anècdota muixeranguera» era una referència, atractiva però ocasional, bàsicament restringida a Algemesí, amb algun esment molt circumstancial a poblacions com Titaigües. Tanmateix, en pocs anys, almenys quantificant-ho en termes de cultura popular, les muixerangues s’han escampat al llarg i l’ample del nostre País (i això del llarg i l’ample no és parlar per no callar, recordem que tenim muixerangues a Vinaròs i a Elx, sense anar més lluny) i són milers les persones que han participat, almenys en algun moment de la seua vida, en la construcció i aixecament d’aquest element de la cultura popular valenciana.

Convé recordar que fa una cinquantenta d’anys no n’eren més de trenta els muixeranguers que es trobaven una volta a l’any a la vila d’Algemesí. Però els temps canvien i amb la revifada cultural d’entre 2011 i 2020 van vore la llum 20 formacions; el nombre de colles muixerangueres es va triplicar en només 9 anys. A dia d’avui, de punta a punta del País trobem vora 30 muixerangues i més de dues mil persones es reuneixen almenys una volta per setmana per practicar-les.

I, en aquest sentit, voldria destacar que a les muixerangues, com passa amb els seus cosins germans, els castells de Catalunya, no hi ha una exigència de llengua (ni, per descomptat, d’origen ni de color de la pell) per a formar-ne part, però que el valencià és part integrant i constitutiva de la seua essència. Qui gosarà contradir l’afirmació que «el valencià és la llengua de les muixerangues»? Constitueixen, doncs, una porta d’accés a aquest element bàsic de la nostra cultura nacional, de manera que al seu si el procés d’integració dels no valencianoparlants (i dels «valencianodebilitats») és pràcticament imperceptible en el temps però ben eficaç i real en el resultat final.

Una cultura com la nostra té en la llengua el principal pal de paller que agrupa al seu voltant totes les manifestacions populars que en formen part, però de vegades la llengua és un «acompanyant tàcit», sempre present encara que de vegades quasi invisible. I aquesta circumstància no és pròpia només d’una activitat com les muixerangues; estic pensant, entre d’altres, en dos fenòmens culturals que han assolit igualment en els nostres dies una gran embranzida un poc arreu del País Valencià: les agrupacions de dimonis i les colles de dolçainers i dolçaineres, que en tots aquests aspectes, com en les mateixes muixerangues, la presència i la capacitat organitzativa de les dones ha esdevingut una altra de les «revolucions» de la nova cultura popular. Si voleu un exemple, jo recorde que a Castelló de la Plana hi havia, a primers dels anys vuitanta del segle passat, un sol dolçainer en actiu (i de manera anecdòtica es tractava d’una persona provinent del món de l’emigració); avui, en canvi, podríem aplegar centenars d’homes i dones capaços d’interpretar amb un nivell ben acceptable la música algemesinenca de la Muixeranga, al ritme de la qual els membres d’aquestes agrupacions confeccionen les seus figures. O, dit d’una altra manera, certament hi ha signes de debilitat lingüística en moltes poblacions del nostre País; però no és menys cert que els «brots verds» de muixerangues, dolçainers, dimonis i molts d’altres són cada dia més presents. I això és, com a mínim, tanta veritat com l’altra. Endavant, doncs, el fenomen muixeranguer, cada dia més nombrós i potent, com a símbol de recuperació del nostre País!