La soprano Consuelo Hueso ha presentat el seu projecte "Deixa'm dir" per trencar amb el silenciament que han patit les dones en la música al llarg de la història. Per exemple, estan comptabilitzades més de 9.000 compositores des de l'Edat Mitjana, però no es programen. Per la seua banda, Women in Music va indicar que sols 76 de 1.445 concerts d'orquestres van incloure una obra composada per dones.

"Deixa'm dir" és una proposta escènica-musical, que convida a prendre partit i a convertir-se en activistes en la defensa del coneixement, difusió i presència de la seua obra. Així, en l'espectacle que es realitzarà en diferents sales i auditoris, Hueso, junt al Quintet Casulana i altres prestigioses intèrprets, pretén trencar amb les limitacions de les disciplines clàssiques. Hueso, sòcia de l'associació Mujeres en la Música, reconeix que "la visió androcèntrica del món ha sigut la constant de les dones en la música al llarg de la història i aquesta ocultació deliberada ha provocat una desmemòria col·lectiva". Per això, reivindica que "no podem mirar cap a un altre costat. Les autores considerades com a intruses no poden estar arraconades en els marges de la història". Per a ella, el títol de l'obra és enganyós, ja que, en les seues paraules, "no crec que calga demanar permís a ningú per a dir, quasi cridar, i reivindicar el paper de les dones". La seua tasca artística i de sensibilització pretén dignificar i difondre la música de les compositores per recuperar el patrimoni musical i compartir-lo amb el públic. Considera que "no n'hi ha prou amb conéixer els seus noms, les seues vides i les obres compostes; s'han d'editar les seues partitures, formar a les futures músiques i músics incloent-los en els concerts, festivals i cicles".