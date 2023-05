La tik-toker valenciana Marta Molina, més coneguda a les xarxes socials com Valenardat, ha sigut premiada pels seus continguts audiovisuals en valencià per part del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona, la Xarxa Vives d'Universitats i Òmnium Cultural.

La jove de 18 anys, que va nàixer a Borriana, utilitza el seu perfil per tractar algunes inquietuds i preocupacions dels adolescents. Molina recorda que va obrir el canal després d'haver eixit de l'hospital. "Volia distraure'm amb alguna cosa que em fera feliç", explica a Levante-EMV.

Valenardat ja realitzava continguts en castellà, però, en les seues paraules, "no m'omplien". "Vaig pensar que tal vegada era perquè no ho estava fent en la llengua que jo m'expressa habitualment", assenyala.

Marta fa un any que va obrir el seu canal. Este no ha sigut l'únic guardó que ha rebut, ja que també ha obtés, entre d'altres, el premi Repte Kinton i un premi a Ontinyent pel foment de la llengua. Assenyala que este guardó ha sigut molt especial. "Estava en classe, quan em van cridar. Mai agarre el telèfon, però eixe dia tenia un presentiment", recorda.

La tik-toker està estudiant segon de Batxillerat i el superior de ballet. El seu objectiu és obtenir la formació superior de dança i el grau de màrquetin i comunicació.

Oposició familiar

Marta explica que els inicis no foren fàcils, ja que sa mare s'oposava. "Ella odia les xarxes socials i, per tant, no volia que tinguera Instagram ni Tik-Tok. Però mon pare sí que em donava suport perquè sabia que era allò que m'agradava fer", especifica. No obstant, en les seues paraules, "ma mare es mostra molt orgullosa perquè estic aconseguint reconeixements".

En els seus vídeos, la jove mostra les preocupacions a les quals s'enfronten els joves d'una manera natural. "Vivim pensant en festes i poc més. Caldria pensar en altres coses, més enllà de l'oci nocturn", reivindica. En este sentit, indica que molts seguidors li parlen per privat per demanar-li ajuda. "M'agrada contestar i donar la meua opinió", recalca.

Odi a la llengua

Marta ho té clar: "Mai he decidit canviar de llengua als meus vídeos". Reconeix que no pretén aconseguir seguidors ni guanyar diners. "Molts seguidors em donen les gràcies perquè gràcies als meus vídeos empren la llengua i no tenen tant de complex", explica. A pesar d'això, explica que a la seua província (Castelló), la gent no sol parlar valencià. "Hi ha un odi que no entenc. En ma casa sempre l'hem parlat, ja que ma mare va ser la que em va ensenyar esta llengua", afirma.

La jove reconeix que empra una gran quantitat de temps a l'hora de gravar els vídeos. "Són vídeos curts, però puc estar mitja hora per a gravar la idea que tinc en ment. En el tema de l'edició, puc estar un parell d'hores, ja que els subtítols els afig manualment", afig. No obstant, la tik-toker no sol vore altres continguts. "No sé si podré continuar en un futur fent vídeos, però m'encantaria", conclou.