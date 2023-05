Un concert especial a la Plaça del Pla d’Algemesí amb «Els Miserables» com a tema de fons i un recital al Museu Arqueològic Antonio Balleste Ruiz de Callosa del Segura: estes dos actuacions han sigut les primeres del gran viatge per la Comunitat Valenciana de ‘Músics amb Denominació d’Origen’, el cicle de concerts a cel obert i en escenaris emblemàtics del nostre territori.

La iniciativa de Turisme CV i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana comença la quarta edició amb el propòsit de fomentar el turisme en les nostres comarques, alhora que es realça valor les nostres societats musicals. La Sociedad de Arte Musical La Filarmónica de Callosa de Segura i la Societat Musical d’Algemesí van ser ahir les encarregades d’inaugurar el circuit, que comptarà amb 25 concerts de formacions federades.

El calendari s’estendrà fins al pròxim 14 d’octubre, quan la Sociedad Ateneo Musical del Puerto de València tanque la present temporada al barri del Cabanyal de la ciutat. Pel camí, el cicle comptarà amb les formacions de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant, la Unió Artística Musical d’Almàssera, Sociedad Unión Musical de Almoradí, l’Ateneo Musical de Cullera, la Sociedad Juventud Musical de Faura, la Societat Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva, l’Asociación Músico Cultural Eldense Santa Cecilia, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Macastre, la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera, el Centro Instructivo Musical de Onil, l’Asociación Musical Ciudad de Benicarló, el Centro Instructivo de Arte y Cultura de la Vall d’Uixó, Sociedad Unión Musical La Artística de Novelda, la Joventut Musical d’Albal, la Banda de Música La Lira de Vilafamés, la Unión Musical Lira Borriolenca, la Sociedad Artístico Musical El Valle de Càrcer, Fomento Musical de Navarrés, la Societat Instructiu Musical de El Palmar, la Unión Musical La Aurora de Albatera, la Agrupación Musical de la Sociedad Cultural Deportiva Carolinas de Alicante i el Centre Musical de Beniopa.

El calendari complet de concerts, amb les seues corresponents ubicacions, es podrà consultar a la web de FSMCV.

Les agrupacions oferiran concerts de 45 minuts, la majoria d’ells en espais oberts. «La vocació d’este cicle és proposar una agenda cultural protagonitzada per les societats musicals i posicionar la Comunitat com a destí turístic», explica Daniela González, presidenta de FSMCV.

Entre les candidatures presentades s’ha valorat, entre altres requisits, aquelles que compten amb algun membre dins del mapa interactiu ‘Músics amb D.O.’, el projecte de FSMCV que busca localitzar i visibilitzar intèrprets que provenen d’una societat musical i ara es troben fora del nostre territori, exercint com ambaixadors culturals de la nostra terra a l’exterior.

«Per a nosaltres és fonamental mantindre el vincle entre la nostra música, el turisme i el patrimoni», sosté González. El programa ‘Músics amb Denominació d’Origen - Circuit de concerts per al foment del turisme en la Comunitat Valenciana’ s’emmarca en el projecte ‘Terra de Música’, posat en marxa per FSMCV juntament amb Turisme CV. La finalitat és que les societats musicals reforcen la imatge de la Comunitat Valenciana com a destí cultural sostenible.