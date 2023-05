El món sembla encaminar-se cap a una realitat en la qual les pràctiques analògiques tradicionals perden força gradualment enfront de les seues rèpliques digitals. Un dels camps en què millor s’evidencia aquesta tendència és, pos siblement, el de la música, on la reproducció en streaming s’ha imposat i noquejat al format CD. Si es parla de llibres i fixem la vista una dècada enrere, els auguris podien assenyalar una victòria progressiva del format digital sobre l’immutable paper i, si bé és cert que al llarg d’aquests anys la tecnologia ha guanyat terreny al format físic, la realitat és que l’opció digital encara representa un percentatge minoritari del conjunt del mercat del llibre a Espanya.

Amb 543 editorials i 128.000 títols sota el seu paraigua, Libranda s’ha consolidat com la principal distribuïdora digital en llengua espanyola i les diferents llengües cooficials de l’estat. La seua perspectiva amplia del mercat propícia que any rere any, des de 2016, l’entitat publique el seu «Informe anual del libro digital», un estudi on s’inclou l’autopublicació, però no l’àmbit del llibre de text/acadèmic, i recull les principals xifres que determinen la salut del format electrònic.

La principal notícia que es pot treure de l’informe pertanyent a l’any 2022 és el creixement del llibre digital en llengua espanyola i llengües cooficials en un 5% en l’àmbit nacional i un 4% a l’internacional, respecte a l’any anterior. El format reté i amplia així les xifres aconseguides durant l’any 2020, quan, envoltat pel context del confinament viscut arran de la pandèmia, va viure un creixement excepcional, augmentant un 43% a Espanya, i 37% al món, respecte a 2019.

Aquest «boom», sumat a l’estabilització viscuda a 2021, i el creixement que n’ha caracteritzat 2022, situa la facturació total del llibre digital en llengua espanyola i llengües cooficials en 79 milions d’euros, segons estimacions de la distribuïdora. La xifra representa un 6,6% del mercat general del llibre a Espanya, el qual ha comptabilitzat una facturació que, excloent llibres de text/acadèmics, ha arribat fins als 1.200 milions d’euros.

Malgrat la tendència alcista, la del 2022 no és la millor quota registrada per l’opció electrònica. En 2020, la quota de mercat digital va arribar a representar un 7,3% del mercat nacional del llibre, xifra que es va suavitzar un punt l’any 2021 i, finalment, repuntar fins al 6,6% actual.

La velocitat del creixement del llibre en paper, una vegada deixat enrere el context pandèmic, ha aconseguit recuperar una part del terreny perdut al confinament. D’altra banda, si s’amplia la mostra temporal fins al 2015 -aleshores la quota digital era lleugerament superior al 3%, sense incloure llibre de text/acadèmic i autopublicacions-, primer any analitzat als informes de Libranda, s’evidencia que el llibre digital creix i guanya força, però se situa en una tendència suaument positiva, lluny de ser exponencial i situar-se com una alternativa de lectura real enfront del paper.