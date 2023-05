La violinista Anne-Sophie Mutter torna al Palau de la Música setze anys després junt amb el pianista Lambert Orkis i el violoncel·lista Maximilian Hornug. Concretament, l'artista estarà hui, a les 19:30 h, al Teatre Principal interpretant les obres del compositor contemporani Sebastian Currier i algunes peces del romanticisme alemany de Ludwing van Beethoven, Clara Schumann i Johannes Brahms.

El trio de cambra iniciarà la primera meitat de l'actuació amb el "Ghost Trio for piano trio" del compositor contemporani nord-americà Sebastian Currier. Es tracta d'una obra comissionada i dedicada a la mateixa Anne-Sophie Mutter, per a continuar amb el trio en re major per a piano, violí i violoncel, op. 70 núm. 1 "Ghost" de Ludwig van Beethoven.

En la segona part, s’interpretarà les tres romances per a violí i piano, op. 22, de Clara Schumann i conclourà el concert amb la Sonata per a violí i piano núm. 3 en re menor, op. 108, de Johannes Brahms.

31 obres

Durant 47 anys, ha sigut un element fix en les principals sales de concerts del món i ha deixat la seua empremta en l’escena de la música clàssica com a solista, mentora i visionària. Així, la quatre vegades guanyadora del premi Grammy està igualment compromesa amb la interpretació dels compositors tradicionals que amb el futur de la música. Fins al moment, ha fet estrenes mundials de 31 obres. L’any en què compleix 60 anys, els concerts d’Anne-Sophie Mutter reflectixen la versatilitat musical de la violinista.

Amb el canvi d’any, Anne-Sophie Mutter i “Mutter’s Virtuosi” van fer una gira per Islàndia, els Estats Units i el Canadà. Per altra banda, també està prevista una gira europea de música de cambra, una gira amb el Concert per a violí núm. 2 de John Williams, dedicat a ella.

L'artista sols realitzarà dos actuacions a Espanya dins la seua gira europea "Ghost Trio", de Sebastian Currier. Ahir ja va estar a l'auditori d'Oviedo, on va sorprendre a tots els assistents.