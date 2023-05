La setena edició del Torneig de Dramatúrgia torna amb la participació de huit dramaturgues i dramaturgs (dos de Castelló, dos d'Alacant i quatre de València). Com si es tractara d'un combat de boxa, les persones participants s'enfrontaran per parelles presentant textos d'uns 30 minuts, que estaran llegits per dos actors o actius professionals.

El projecte va sorgir dins del prestigiós Festival Temporada Alta de Girona fa dotze anys gràcies al dramaturg Jordi Casanovas. En 2016 i 2017, el va organitzar a la ciutat Creador.es, abans que agafara el relleu l'Institut Valencià de Cultura. En esta edició, l'actriu María Minaya serà la mestra de cerimònies. Així, els dramaturgs valencians que participaran en este 7é Torneig de Dramatúrgia són Isabel Caballero, Antonio Escámez, Marcos Luis Hernando, Isabel Martí, Tomàs Mestre, Eva Mir, David Sánchez Pacheco i Carmen Valera. Els autors no coneixeran els actors que representaran el seu text fins a dues hores abans de la representació. Per la seua banda, el públic serà l'encarregat de votar l’obra guanyadora en cada fase. El primer combat de quarts de final serà el 29 de maig al Teatre Arniches d’Alacant, el segon serà el 31 de maig al Teatre Principal de Castelló; el tercer, al Teatre La Marina del Puig de Santa Maria el 3 de juny, i el quart, al Teatre L’Agrícola d’Alboraia el 9 de juny. Els guanyadors de cada combat s’enfrontaran en les semifinals, que es realitzaran al Rialto els dies 13 i 15 de juny, i, per últim, la gran final serà el 18 de juny també al Teatre Rialto de València. L’autor guanyador o autora guanyadora passarà a participar en el Torneig de Dramatúrgia del Festival Temporada Alta de Girona.