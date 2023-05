La il·lustradora Àfrica Pitarch ha dissenyat el cartell del cicle "LaGranja Oberta", un espai protagonitzat per tallers destinats a col·lectius no vinculats amb esta disciplina per acostar la dansa a la societat. Pitarch pretén abordar la dimensió expressiva de cada persona partint del cos. Així, la il·lustradora mostra el cos de la dona sense tabús ni límits, nu i sense cap inseguretat.

La jove ha assenyalat que hi ha una generació de dones artistes que, en les seues paraules, "sentim que tenim l'obligació artística i moral de reivindicar l'anatomia femenina i tot el que l'envolta i contribuir, així, el moviment feminista". "La meua intenció comença amb mi mateixa; intente curar-me a mi mateixa i aprendre a voler el meu cos, acceptar-lo i cuidar-lo, i el compartisc amb la intenció que així altres dones també puguen fer-ho”, reflexiona.

Així, durant els mesos de maig i juny es realitzaran diverses sessions de ball guiades per Juana Varela, les quals estan enfocades al col·lectiu de persones amb malalties cròniques i les cuidadores d'estes. Per la seua banda, Vicent Gisbert dirigirà les seues classes a un col·lectiu de persones majors.

Russafa Escènica

La il·lustradora també ha dissenyat el cartell de "Russafa Escènica. Festival de Tardor 2023", a través del qual planta cara a la superstició coincidint amb la seua edició número 13. Així, a través del dibuix, Pitarch pretén mostrar com el festival és capaç de continuar endavant i fent front a qualsevol adversitat.

La imatge mostra una figura segura de si mateixa en un escenari, encegada per un focus de llum. Tot i no saber la quantitat de gent que hi ha, no li importa, ja que les seues companyes estan darrere i l'obra també és per a elles. En el cartell també apareix un gat negre, que camina cap a fora de l'escena perquè "tot eixirà bé".

El nou cartell reforça la idea central del certamen, que queda marcada amb l'adopció del número de la present edició com a lema central: "Tretze". La temàtica pretén reflexionar sobre la sort, element que envoltarà les propostes artístiques del certamen, que se celebra entre el 20 de setembre i l'1 d'octubre.

Trajectòria

Àfrica Pitarch (València, 1990) és llicenciada en Arquitectura Superior, carrera en la qual va imprimir la seua vocació artística i creativa tant com va poder. Molt prompte va començar a col·laborar, amb les seues il·lustracions, amb diferents projectes independents, agències de publicitat i firmes de moda.

En 2017, es va traslladar a Madrid, on va comptar amb col·laboracions habituals per a la revista digital "Vice", a més de veure publicats els seus treballs en mitjans com "Vogue", "GQ", "Telva" o "Glamour". És en la capital espanyola on accedeix a l’equip de Freeda, canal de comunicació feminista, com a directora d’art, lloc que ocupa des de juny de 2018.

A escala internacional, ha rebut encàrrecs de "Lenny Letter", el magazín de Lena Dunham, directora, guionista i protagonista de la sèrie "Girls". Les seues creacions són característiques per l’ús de colors primaris i formes geomètriques, la reivindicació de l’anatomia femenina i la influència cinematogràfica.