Dansa València ha posat en marxa el projecte Impuls a la Dansa per apropar esta disciplina a tots els públics i localitats. A través d'esta iniciativa, la dansa arribarà este any a Villena, Silla, el Puig de Santa Maria, Aldaia, Aielo de Malferit, Borriana, Almassora, Dénia, L’Escorxador d’Elx i l’UJI de Castelló.

El festival, organitzat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, pretén portar la dansa a nous espais mitjançant dos línies de treball marcades: la formació d’un col·lectiu de programadors i programadores d’espais escènics municipals i les estades i les mediacions remunerades d’artistes i companyies valencianes als municipis i les entitats que s’han adherit al programa.

“Dansa València vol que artistes locals, responsables de programació i públic se senten part d’una mateixa comunitat que aprecia i gaudeix la dansa", apunta la directora de Dansa València, María José Mora. Així, Impuls a la Dansa pretén posar en valor els processos de creació i vincular, a més, l'artista i la seua obra amb el municipi que l’acull.

Sessió formativa

El passat dimarts 23 de maig, es va celebrar a la localitat de Fanzara la segona sessió formativa per a programadors sota el títol "Segon Impuls". La cita va arrancar amb una posada en comú dels projectes d'esta edició i una anàlisi del desenvolupament de dinàmiques sobre i per a la dansa a la província de Castelló.

La sessió va constar d’una formació pràctica i un taller sobre "twerk", estil de dansa associat a la música urbana que es va poder apreciar durant la batalla de ball organitzada per València City Cypher en l’última edició de Dansa València.

En estes jornades, els programadors visiten centres de referència territorials, com ara l’Espai LaGranja de València, que va ser seu del primer Impuls, o el CCCE L’Escorxador d’Elx d’Alacant. L'objectiu és acostar la realitat de la creació coreogràfica que es du a terme dins i fora del territori i proporcionar coneixements específics sobre les arts del moviment.

Novetats

Les companyies seleccionades per convocatòria pública per a participar en aquesta segona edició d’Impuls a la Dansa han sigut Bernat Macià, Cia. Marroch, Mar García i Javi Soler, Cia. Manzanera, Cia. La Siamesa, Irene de la Rosa, Over & Out, Débora Ruiz i Cristina Martí, Columpiant la Dansa i Elvira Madrigal.

Una altra de les novetats plantejades en esta edició d’Impuls a la Dansa, gràcies a la col·laboració del Circuit Cultural Valencià, és la realització als municipis involucrats d’una acció de mediació lúdica amb els públics locals, desenvolupada pel col·lectiu Dánzate (Marta Sofía Gallego Sampedro i Andrea Dolz Burdeos), titulada "Me encanta bailar, pero se me da fatal".