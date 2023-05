Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) han publicat les bases per participar en la sisena edició dels Premis de l’Audiovisual Valencià-Premis Berlanga, que se celebrarà el dissabte 11 de novembre de 2023 al Palau de les Arts de València.

Les candidatures a les diverses categories poden ser presentades per persones físiques o jurídiques mitjançant el formulari en línia corresponent, ja disponible en el web de l’AVAV.

Els Premis de l’Audiovisual Valencià tenen com a objectiu reconéixer la qualitat d’aquelles pel·lícules i altres produccions audiovisuals de caràcter cultural o d’entreteniment que s’hagen estrenat entre la data del lliurament dels últims premis, el 12 de novembre de 2022, i el 10 de novembre de 2023, sempre que no s’haja presentat la candidatura anteriorment; també tenen la finalitat de destacar els mèrits, en l’àmbit creatiu, artístic i tècnic, dels i les professionals que les han realitzades.

L’opinió dels acadèmics i les acadèmiques, expressada per mitjà dels seus vots, reconeixerà les millors obres produïdes en tota la Comunitat Valenciana, així com els i les professionals que les han fet possible, i els millors i les millors professionals valencians i valencianes que hagen tingut una intervenció destacada en cada especialitat durant aquest període.

Dos guardons nous

La sisena edició dels Premis de l’Audiovisual Valencià presenta importants novetats respecte d’anteriors edicions, entre les quals figuren la creació de dos guardons nous: el Premi Jove al millor llargmetratge i el de millor cançó original. Amb aquests dos guardons nous, els Premis Berlanga sumen un màxim de 26 categories a concurs, que inclouen llargmetratges, sèries, curtmetratges i videojocs, a més del tradicional Premi d’Honor.

Així mateix, l’Acadèmia ha simplificat els tràmits per a la presentació de candidatures amb la finalitat de facilitar aquest procés, mitjançant la creació d’un formulari únic allotjat en la pàgina web de l’AVAV i la reducció de la quantitat d’annexos requerits. S’estrena també en aquesta ocasió una nova plataforma per al visionament de les obres que concursen, des de la qual, a més, podran pujar les seues obres els mateixos participants.

D’altra banda, els Premis Berlanga de l’Audiovisual Valencià inclouen en aquesta edició nous criteris sobre la valencianitat de les obres, pels quals s’exigiran uns certs requisits per a l’equip de professionals que conformen les produccions.